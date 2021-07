Kvinne ‘slått i hjel av slektninger’ og hengt fra broen for å ha på seg et par jeans – World News

Den 17 år gamle jenta skal ha blitt slått i hjel av slektninger for ikke å ville ha jeans.

Neha Paswan sies å ha blitt hardt slått med pinner av bestefaren og onkler under et krangel om hennes vestlige kjole i den nordlige indiske delstaten Uttar Pradesh.

Hennes tragiske død er en sjokkerende liste over påståtte brutale overgrep mot jenter og unge kvinner av familiemedlemmer i et asiatisk land.

Nehas hjerteknuste mor Shakuntala Devi Paswan sa BBC: “Hun fastet hele dagen. Om kvelden hadde hun på seg et par jeans og en topp og gjorde sine ritualer. Da foreldrene protesterte mot kjolen hennes, svarte Neha at hun var skapt for å bruke jeans. Hun skal bruke den.”

Seniormedlemmer i familien protesterte mot hennes “vestlige kjole” som “upassende” og insisterte på at hun skulle bruke tradisjonelle klær.



(Bilde: Getty Images)



Et bråk brøt ut, og som et resultat ble datteren hennes hardt slått og tenåringen besvimte og svigermoren tok en auto-rickshaw til sykehuset.

“De lot meg ikke komme, så jeg advarte slektningene mine som dro til distriktssykehuset for å lete etter henne, men kunne ikke finne henne,” sa han.

Neste morgen hørte urolige foreldre en kvinnes kropp henge fra en bro over Kandak -elven.

Kropp Nehas kropp.

En drapsetterforskning er iverksatt av politiet og Neha Ti personer, inkludert besteforeldre, onkler, tanter, fettere og en bilfører, har blitt arrestert og blir etterforsket.

Politiet hevder at den automatiske rickshaw -sjåføren prøvde å kvitte seg med liket.

Nehas bilder viser tenåringen som ønsker å ha moderne klær.

Nehas far, Amarnath Paswan, en bygningsarbeider i Ludhiana, sa at han jobbet hardt for å sende barna sine til skolen.

Den triste unge mannen ønsket å bli politibetjent, men moren sa “drømmene hennes vil ikke gå i oppfyllelse nå”.

Kvinner og jenter i liten by og på landet i India blir ofte diktert av hva landsbyhoder eller familiehoder skal ha på seg.