En afghansk kvinne er blitt angrepet 40 ganger av Taliban for å snakke i telefon med en mann.

Opptakene som deles på nettet viser at tiltalte blir ført inn i en sirkel dannet av dusinvis av mannlige tilskuere for å motta dommen avsagt av de tre stamme eldste.

En mann tar først pisken før han overleverer den til en annen, og forfølger kvinnen hardt mens hun ber om nåde.

‘Jeg omvender meg, det var min feil, jeg var forvirret,’ gråter kvinnen mens hun skriver under burkaen sin.

Opptakene dukket opp på Facebook 13. april, men har vært i landsbyen Haftkola utenfor Herat i det nordvestlige Afghanistan siden sent i fjor, ifølge Frankrike. 24.

Kvinnen hoppet under burkaen sin da hun ble brutalt straffet foran en mengde med dusinvis av menn i landsbyen Haftkola, nær byen Herat. Kvinnen skal ha snakket på telefon med en mann og hatt et ‘umoralsk forhold’

Ser på dusinvis av lokalbefolkningen (til høyre), blir kvinnen ledet inn i en sirkel (til venstre) av en av Taliban-eldste.

En mann tar pisken før den overleverer den til en annen, og mens hun skriver under burkaen, ser kvinnen ut til å slå hardt: ‘Jeg omvender meg, det er min feil, jeg er forvirret.’

Dusinvis av seere ser på hvordan kvinnen blir angrepet, og mange kan sees mens de filmer hendelsen på smarttelefonene sine.

Smarttelefonvideoen viser en av de lokale voksne med hvitt skjegg, men kvinnen blir båret inn i sirkelen.

Han, sammen med to andre voksne, opptrådte som selvutnevnte dommere og avslo dommer for kvinnens ‘umoralske forhold’.

France 24 rapporterte at den unge mannen som snakket med ham i telefonen, ble arrestert og satt i fengsel på det tidspunktet opptakene ble tatt opp.

En Taliban-domstol i Obe County behandler klager fra lokalbefolkningen tre ganger i uken, på onsdager, torsdager og fredager.

Eksperter sier at dette er en refleksjon av systemet i hele Afghanistan, som er et resultat av regjeringens manglende opprettelse av et føderalt rettsvesen.

Henrettelsesvideoer vises ofte på nettet mens mannlige seere filmer det på telefonene sine og laster det opp på sosiale medier.

Adefa Kafouri, en kvinners rettighetsaktivist i Herat, sa til Frankrike 24: ‘Alle mennene som kom til pisken var vanlige borgere, folk som bodde i området. Et stort antall afghanere, spesielt de i landlige områder, støtter disse tribunalene. I mange deler av Afghanistan er regjeringen null.

‘Det er ingen domstol hvor du kan gå og klage. Selv når det er en slags domstol, er rettssaker lange og dyre fordi du må betale bestikkelse, slik at noen virkelig jobber med filen din.

Hendelsen antas å ha funnet sted sent i 2020 i landsbyen Haftkola utenfor Herat i det nordvestlige Afghanistan.

Så, dessverre, er det eneste alternativet en Taliban-domstol, som skjer raskt og fritt. Folk henvender seg til disse domstolene og finner løsninger på deres konflikter, noe som skaper rettferdighet. Så innfører Taliban sine egne regler. De første ofrene for dette systemet var kvinner. ‘

Nesten to tiår med å slåss i USA og bruke billioner av dollar på Afghanistan, har ikke satt slutt på kvinnenes lidelser i landet.

Taliban får stadig mer land, til tross for den føderale regjeringen i Kabul, som blir stadig svakere når de endelige amerikanske troppene forlater landet i september.

Senatets minoritetsleder Mitch McConnell kalte Joe Bidens plan “uansvarlig” og “den største feilen.” Er å trekke seg tilbake i møte med en fiende som ennå ikke er blitt beseiret og å forlate den amerikanske ledelsen. ‘

Andre hevder at dette er den riktige løsningen på et meningsløst forsøk på å bringe fred til et land som har drept tusenvis av amerikanske liv og til dets allierte i NATO, inkludert britiske tropper.