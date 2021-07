Kvinnene var sønderknuste etter at en nabo la igjen en lapp som sa at hun kunne ‘se alt’ når det regnet

En kvinne er død etter at en anonym nabo sendte henne et notat som advarte henne om at hun kunne ‘se alt’ når hun dusjet.

Sarah Yates, 26, fra Stockport, ble sendt et brev av en fremmed på fredag ​​om at hun kunne se de nye lampene på badet hennes og dusje henne. Manchester Evening News Rapporter.

Notatet, som ble utgitt gjennom postkassen hans mens han var på ferie i Rhodos, Hellas, forklarte at han hadde bestemt seg for å banke på naboens inngangsdør.

Den lyder: ‘Hei, du har bind for øynene på badet ditt. Du kan se alt når det regner. Jeg vil ikke skamme deg ved å tappe, takk. ‘

Sarah Yates, 26, (bildet) var rødhåret da naboen hennes skrev et brev til henne om at hun kunne se ham på badet hjemme i Stockport.

En nabo forklarte at de hadde skrevet et notat (bildet) i stedet for å banke på Sarahs dør for å redde Sarahs forlegenhet.

Denne eiendommen er Sarahs første hjem, som hun deler med fetteren, og nylig redesignet badet, inkludert ny belysning.

Han trodde det frosne vinduet på badet i første etasje ville være trygt nok til å forhindre at folk gikk inn.

Sarah sa at hun til og med sto utenfor hagen for å se hvor mange mennesker kunne se når det var lys, for å sikre at folk ikke kunne se inni.

Men tydeligvis så naboene hennes mer enn hun skjønte.

Sarah kjøpte nylig sitt første hjem og ombygde badet, inkludert de nye lyse lysene, slik at hun kunne se mer når hun var på badet. PIctured: Baderomsvindu fra utsiden (venstre) og innsiden (høyre)

Sarah (bildet) var enig i at det frostede glassvinduet som eies av de tidligere eierne, ville være nok til å stoppe folk til å tenke

Sarah sa: ‘Den forrige eieren hadde et gammelt bad og svak belysning, slik at de ikke kunne se dusjen før.

‘Jeg har et nytt sett og har installert spotlights som er veldig lyse, så det må ha gjort en forskjell i hva de ser.

‘Dette er våre planer du kan se, men de vil ikke se det gjennom vinduene sine.’

I stedet planlegger hun nå å legge til noen planter foran vinduet.