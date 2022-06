Kvinner EM 2022. Liste over 23 menn i Norge. Sport

Etter den skuffende EM 2017-utgangen fra gruppespillet håper Norge at utvalget dukker opp igjen I Storbritannia for 2022-utgaven. Med returen til Ada Hegerberg (Lyon, 66 landskamper, 38 mål) som ikke har brukt nasjonaltrøya siden 2017, har Norge et sterkt argument mot favorittene.

Les mer. Fransk damelag. Finn en liste over 23 spillere som deltar i Euro 2022

Så trener Martin Sjogren kan stole på Lyon midtspiss og sterke par Caroline Graham Hanson (Barcelona, ​​87 landskamper, 38 mål) og Croy Rayton (Chelsea, 54 landskamper, 12 mål).

Liste over 23 norske spillere

Barnevakter: Gro Peterson (Vallarenka), Sunnyva Scholand (Stopbeck), Aurora Mikelsen (Bran).

Forsvarere: Tuva Hansen (Brann), Maren Mjelde (Chelsea), Anja Sonstevold (Inter), Julie Blakstad (Manchester City), Maria Thorisdottir (Manchester United), Synne Skinnes Hansen (Rosenborg), Guro Bergsvand (Brann).

Omstendigheter: Wilde Bo Risa (Manchester United), Amali Island (lesing), Ingrid Sirstad Engen (Barcelona), Frida Mann (Arsenal), Lisa Nulsund (Bran), Elizabeth Derland (Bran), Croy Raiden (Chelsea).

Framover: Anna Langas Jocendel (Rosenborg), Karina Sevik (Avaltzness), Sophie Roman Hawk (Roma), Celine Bisset Iltusoy (Paris SG), Carolyn Graham Hansen (Barcelona), Ada Hegerberg (Lyon).