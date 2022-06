Kvinner EM 2022. Norges valg er kjent, Ada Heckerberg har det bra. Sport

Norge la tirsdag ut en liste over 23 spillere valgt ut til EM for kvinner i 2022, som spiller i England (6.-31. juli), sammen med stjernen Ada Heckerberg. Etter fem års fravær gjorde 26 år gamle Leon Striker sitt store comeback i april da EM nærmet seg. Norge er vertskap for gruppen i England og Nord-Irland og Østerrike.

De skandinaviske spillerne skal representere et av referanselandene i verdens kvinnefotball: Nordmennene har vunnet EM to ganger (1987 og 1993) og spilt i fire finaler (1989, 1991, 2005 og 2013). De vant også verdenscuppen i 1995 og OL i 2000.

Norsk lag med 23 mann til EM

Forsvarere (3): Gro Peterson (Valerenka), Sunnyva Scholand (Stopback) Aurora Mikelsen (SK Bran)

Forsvarere (8): Dua Hansen (SK Bran), Marine Naval Mgelde (Chelsea / ANG), Anja Sonstevold (Inter Milan / IDA), Anna Langas Jocendale (Rosenborg), Julie Blackstad (Manchester City / ANGST) (Maria) ANG), Synne Skinnes Hansen ( Rosenborg), Guro Bergsvand (SK Brann)

Midtbanespillere (5): Wilde Bo Riza (Manchester United / ENG), Amali Wowley Island (Reading / ENG), Ingrid Sirstad Engan (FC Barcelona / ESP), Frida Leonhardson Manam (Arsenal / ENGLS),

Fremover (7): Karina Sevik (Avaltzness), Croy Rayton (Chelsea / ANG), Elizabeth Derland (SK Bran), Sophie Roman Hawke (AS ROM / IDA), Celine Bisset Iltusoi (Paris SG / FRA), Carolyn Graham Hanssen (A) , Ada Hegerberg (Lyon / FRA).