Kvinner er bundet av to glasstak i finanssektoren

Tirsdag sa Women in Finance at kvinner som jobber i finanssektoren møter to glasstak i gjennomsnitt, det ene begrenser deres tilgang til mellomlederstillinger, og det andre hindrer deres oppgang til topplederstillinger.

Febelfin Initiative, finanssektorkonsortiet, undersøkte de 47 medlemsfinansinstitusjonene for å vurdere deres fremgang – eller ikke – med hensyn til likestilling. Hvert Women in Finance-medlem er forpliktet til å måle selskapets glasstak og lage en handlingsplan for å forbedre likestilling og inkludering.

88 % av kvinnelige medlemmer av Finans har analysert sine egne glasstak. Det viser seg at det i gjennomsnitt tilbys to kvinner i sektoren: en på mellomledernivå (mellomledere), og den andre til ledere (toppledelse).

Forhåndsskøyter

Glasstakindeksen (GCI), som sammenligner andelen kvinner i toppledelsen med andelen kvinner i et selskap, nådde 50 i 2020, som er en økning fra 2019 (43.02). Dette betyr imidlertid at antall kvinner i lederstillinger er halvparten av antall kvinner i selskapet som helhet. “Med andre ord: kvinner utgjør nå 52,4 % av alle ansatte“bein”28,9 % av lederjobbeneSouligne kvinner i finans.

På ett år økte andelen kvinner i lederstillinger i finanssektoren fra 27,8 % til 28,9 %. Den lille fremgangen som har vært raskere enn i 2019 indikerer Febelfin-initiativet.

I følge Women in Finance står selskaper i finanssektoren overfor tre utfordringer når det gjelder likestilling: Den (harde) forbedringen av balansen i informasjonsteknologi og digitale funksjoner, og virkningen av helsekrisen som gir mer motstandskraft, men også redusert synlighet. av kvinner på arbeidsplassen, og risikoen for ikke å forlate flere kvinner i sektoren før krisen.

De 47 finansinstitusjonene som er medlemmer av Women in Finance står for 90 % av sektorens arbeidsstyrke, ifølge Febelfin.