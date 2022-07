Kvinners EM: Nederland henger på Sverige til tross for skjebnens slag

Europamesterne Nederland begynte forsvaret av tittelen sin ved EM i Sheffield lørdag med en modig uavgjort mot en annen favoritt Sverige (1-1), og kom seg etter en marerittdebut preget av to bekymringsfulle skader.

De største konkurrentenes ball på Wembley 31. juli har så langt ikke gitt noen store overraskelser med tidlige seire fra slike som England, Norge og Tyskland, og kvinnefotballfans saliver foran det annonserte oppgjøret på Bramall Lane.

Hvis stemningen var god på Sheffield United-stadion fullpakket med 21.342 tilskuere i oransje og gule trøyer, tok møtet mellom de to høyborgene i europeisk fotball tid til å bli levende.

Nederlenderne, de regjerende viseverdensmesterne og europamestrene, slet med å vise sitt spill mot de mye fancy svenske olympiske visemesterne. Og deres første periode viste seg å være forferdelig, med åpneren som raskt slapp inn (36.) og fremfor alt to bekymringsfulle skader på backlinjen.

– ubestemt gruppe –

Den erfarne «Oranje»-keeperen Sari van Wienendal måtte først vike plass for nærliggende Daphne van Domselaar etter tjue minutter, uten å komme seg etter et slag i skulderen.

Midtforsvarer Anik Nouwen forlot banen med støtte fra medisinsk personell etter å ha skadet høyre ankel. Han bøyde seg under vekten av den svenske spissen Lina Hardik etter en kamp i området.

Til tross for disse skjebnens vendinger fant Nederland de mentale og fysiske ressursene til å ta poengsummen.

Lite i sikte til da, stjernespissen Vivienne Miedema fløt over på venstresiden, presset det svenske forsvaret og ballen rant gjennom beina på Jill Rourde, Hedwig Lindal (52., 1-1).

Alle de fire lagene i gruppe C er uavgjort etter sine første kamper da Sveits og Portugal uavgjort 2-2 tidligere på dagen. På slutten av første runde vil ett av de to kvalifiserte lagene møte den franske siden i kvartfinalen hvis Les Bleus sjekker billetten deres for å åpne kampanjen mot Italia på søndag.