Kvinners EM: Red Flames kjempet godt mot Frankrike, men tapte

The Red Flames produserte et godt eksemplar mot Frankrike, gruppe D-favoritter, men tapte til slutt 2-1. Etter et mål fra Diani utlignet Belgia gjennom Cayman, men Belgia overrasket igjen minutter senere og ga Les Bleus seieren. Evrath stoppet en ny straffe minutter ut i kampen.

Etter gruppespillet mot Island møter Red Flames Frankrike i gruppe D denne torsdagen. Etter å ha falt for Italia (5-1) i den første kampen, vil franskmennene ønske å bruke nasjonaldagen til å gi sine supportere skikkelig fyrverkeri.

Og dette er tydelig fra starten av spillet. Les Bleus tok Flames i strupen, og det tok bare seks minutter å se det første målet falle. Garchaui Sentrum på avstand Diane Senker hodet ned i bunnen av netteneEverard.

Frankrike fortsetter å presse frem og skape en ny mulighet med en god pasning Cascarino til Karchaoui som krysser lavt til bakken. Diani starter på nytt, men skuddet hans blir avvist fra stolpen av Evrade (16.).

Belgia har sin eneste sjanse. Woolard Sett i offsideområdet av Filtgens Og brystet fortsetter godt etter kontroll. Hun finner ut Cayman Løfter seg godt bakerst i forsvaret og på nivå med leg-enden (38.).

Lykke er kortvarig for flammer. Etter et hjørne, Mateo Samler ballen og krysser den mot det lille rektangelet mbock. Lyonnais heading gir Blues kontroll (41.).

Belgierne kjempet godt og gjorde det vanskelig for de franske jentene som ikke var på sitt beste, statistisk sett dominerte Frankrike stort sett de blå med 20 skudd og mer enn 60 % av ballbesittelsen.

Sjansene er få og langt mellom i andre omgang, men lagene i blått får straffe for en miss i den 89. ThiziakFår et annet gult kort og blir utvist. Wendy Fox Dukker opp i straffefeltet og åpner foten, men Nicky Evrath kommer neppe til å jukse i denne øvelsen. Leuvens nye målvakt nekter å utvise. Ballen går tilbake til føttene til Renard, som tar den inn fra venstre, men sender ballen utenfor når målet er tomt.

Til tross for en god avslutning på kampen av Red Flames, vant franskmennene fortsatt 2-1.

The Red Flames har vist store ting og har utvilsomt fått selvtillit når de prøver å kvalifisere seg mot Italia denne mandagen. Frankrike har allerede kvalifisert seg.