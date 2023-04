Kvinners Flache Walloon: En imponerende Demi Wollering Amstel – Flache dobler rekord, ingen belgier på topp 10

Demi Vollering vant Flech Vallon på slutten av et kontrollert løp hvor han viste at han var veldig sterk, spesielt når han nådde den enorme siste stigningen på Mur de Hooy. Lianne Lippert ble nummer to etter Gaia Realini.

En gruppe på seks løpere ledet i starten av løpet, men med ytterligere to stigninger til Mur de Hooy, 43 km fra mål.

Van Vleuten En gruppe på 4 bryter unna og holder et flott tempo på den andre stigningen Moolman, Neviatoma Og lang Borghini.

Gjenbruk SD Worx gjør jobben med å bringe bandet tilbake, men det er slutten Vollering Tretti kilometer fra slutten gjorde han en stor innsats for å komme tilbake.

En ny løpebevegelse ble opprettet på møtet mellom de to gruppene. Brisling Går ut alene. En gruppe på tre Kegier, Bauernfeid Og MacnoldyAustralieren og en gruppe på rundt tjue løpere er fortsatt et stykke unna.

Alle tre rytterne tok igjen pelotonet med 11 km igjen, inspirert av Movistar og SD Works. jeg erGapet fortsatte å smelte og Spratt ble tatt da han klatret opp rampen. På toppen er det bare ti av dem under Volerings inspirasjon, men ting stopper opp, og den andre gruppen fortsetter like før starten på den siste bestigningen av Mur de Huy.

Vollering setter et flott tempo fra foten og Niewiadoma klarer først å følge med, men legger så igjen noen meter. Lippert Nederlenderen satte seg tilbake på rattet, men Vollering fortsatte presset og bygde et nytt gap for å fly inn til seier.

Etter at Demi Vollering vant Amstel for noen dager siden, vant Blech Vallonien. Leanne Lippert Og Gaia Realini.