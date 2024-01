Kwilu: Noel Nkiyama Verrasan er ikke valgt i Pulungu, men får utløp for sinne og sier at han er offer for en frame-up.

Noel Nkiyama Maganda, alias Verrasan, som var den nasjonale varakandidaten i Bulungu-området i Kwilu-provinsen, ble ikke valgt. I en video som har gått viralt på sosiale medier, får kandidaten utløp for sitt sinne over det han beskriver som et «oppsett» etter at de foreløpige resultatene ble offentliggjort.

Kulturoperatøren sier han er veldig skuffet over de foreløpige resultatene som ble offentliggjort av CENI, som han sier ikke ble sitert i valgfusk. For Verason representerte disse resultatene en test av mange av hans velgere og hindret ham i å kjempe for å forbedre kulturen og forbedre folks levekår.

«Navnet mitt ble ikke nevnt i svindlerne, ikke engang et ekko. Men i dag klokken 1 ble jeg veldig rørt. De som stemte på meg er skuffet, de vil gråte, du har rørt dem dypt i deres hjerter. Fordi jeg en gang hadde et oppdrag i parlamentet for å beskytte kulturen, spesielt arbeidet mitt innen musikk. Kunstnere som dør fattige som skulle stemmes for deres beskyttelse ble aldri initiert. Sosialt sett er fattigdomsraten høy blant unge mennesker, spesielt i mitt hjem i Pulungu,” erklærer Verason.

Han fortsetter: «Du gikk med på å ofre navnet mitt for noen andre, ikke noe problem broren min. Men vit dette, Gud vil møte deg. Jeg har ingen kraft, bare bønn. Jeg vet ikke, Verrazon, hva gjorde jeg egentlig? Det er ingen ekte kjærlighet, den er ikke gjensidig. Jeg viser god tro og kjærlighet, men til gjengjeld får jeg bare skuffelser, legger han til.

Kunstneren mener at disse resultatene ble manipulert til hans ulempe rundt klokken ett om morgenen. «Jeg vet at alt ble endret klokken ett om morgenen fordi jeg visste alt, helt til siste øyeblikk var det dårlig politikk for å fjerne Verrazan. Jeg såret ingen, jeg fornærmet ingen, jeg er min egen sønn, det spiller ingen rolle. En god lytter stiller opp! » avslutter han.

Ngiama Makanda Werrason takket sine velgere for tilliten uten å kunngjøre en utfordringsprosedyre for å gjenopprette rettighetene hans. I Bulungu ble Désiré Casimir Eberande Kolongele, Marie-Ange Lukiana, Nasa Eyumu, Donatien Bitini og Cléophas Munganga foreløpig valgt.

Jonathan Mesa, i Bandundu