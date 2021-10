Kylian Hazard forklarer marginen sin: “Jeg kan ikke spille så lenge han er – bare fotball

Kylian Hazard ble satt på sidelinjen av Cercle de Bruges og fikk ikke engang spille på B-laget. Situasjon knyttet til sportsdirektør Carlos Avina.

Intervjuet Siste time, Kylian Hazard (26) bekreftet at sjansene for å se ham komme tilbake til banen med Circle de Brooks var små så lenge Avila var der. “Yves Vanderhaeghe gjorde det klart for meg at det ikke var noen annen måte å gjøre det på, og at det ville være uten meg. Jeg hadde en diskusjon med Monaco-ledelsen, men de sa til meg at de ikke har noe med det å gjøre, det er en avgjørelse. . Carlos Avina,” sa Hazard.

Meksikaneren gir Hazard skylden for hans manglende engasjement, noe Paul Clement allerede hadde påpekt den gangen, i tillegg til å sette et dårlig eksempel for unge mennesker. “I praksis gjør jeg det i hvert fall. Det er sant, når noe ikke liker meg, sier jeg det. Men jeg synes ikke jeg fortjener slik behandling,” angrer Kylian. En hendelse avgjorde skjebnen hans: “Jeg ble endret mot standarden, jeg ble fortalt at vi måtte tenke på sirkelen, ikke på ungdommen i Monaco. De tok det ikke riktig. Siden da har jeg blitt fortalt. Jeg vil ikke spill til Carlos Avina er der.