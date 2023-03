Kylian Mbappé: «Michael Platini er neste mål» (Video)

Etter en stor seier over Nederland (4-0!), møter Frankrike Irland mandag. En mye mindre balansert kamp enn den forrige.

Kylian Mbappe, som allerede har scoret to ganger mot nederlenderne, har sjansen til å score et nytt mål. Takket være sin double plantet han sin 37. og 38. rose i det franske laget (av 67 valg), og tok dermed forbi Karim Benzema. Han er nå bare tre enheter bak Michel Platini, fjerde på listen over franske toppscorere, og deler det samme mål-til-mål-forholdet med ham (0,57).

«Det er en ære, men det er det neste målet å vinne. Platini er en absolutt legende innen fransk fotball, det spiller ingen rolle om jeg passerer ham i morgen eller i overmorgen, det vil fortsatt være Michel Platini, men jeg vil fortsette min reise, den går gjennom Michel Platini». advarte Blues» nye kaptein på en pressekonferanse.

Så Mbappé trenger et hat-trick for å gå forbi Michel Platini denne mandagskvelden. Foran ham er Michel Platini (41 mål på 72 landskamper), Antoine Griezmann (43 mål på 118 landskamper), Thierry Henry (51 mål på 123 landskamper) og Olivier Giroud (53 mål på 121 landskamper).

På (kort) sikt tipper vi at han vil bli den beste franske målscoreren i historien…