Etter at Paris Saint-Germain ikke klarte å svare på den spanske klubbens tilbud på 4 154,4 millioner (180 millioner), planlegger Kylian Mbappe å signere en kontrakt før Real Madrid i januar.

Real kom med det andre avanserte budet på .8 145,8m (€ 170m) og £ 8.57m (€ 10m) -tillegg, og satte en frist til 17.00 for PSG UK tid til å svare.

Imidlertid har det ikke kommet noe svar, noe som betyr at Real sannsynligvis vil vente til januar når han signerer Mbappes forhåndskontrakt for å bli med gratis neste sommer.

Den franske pioneren gjentok mandag overfor PSG at han ikke ville fornye kontrakten, som utløper på slutten av sesongen, ettersom han ønsker å gå til Real.

PSG er fortsatt opptatt av å overtale Mbappe til å signere en ny avtale, men det er forstått at 22-åringen nå ikke har noen sjanse til å godta det.

Embape ankom Clarifontine -hovedkvarteret i Frankrike mandag mens han forbereder seg på å møte verdensmesterne Bosnia -Hercegovina, Ukraina og Finland i den kommende VM -kvalifiseringen.

Bilde:

Embappe scoret to ganger for PSG -laget søndag kveld



Mbeki scoret to ganger for PSG-laget søndag kveld da de vant 2-0 på Reims. Han sa at det var en “perfekt kveld” på sosiale medier etter kampen.

Sportsdirektør i PSG Leonardo ønsket Mbappe ut i forrige uke, men i den siste uken i vinduet sa de at de ikke ville selge ham, og de ville ikke selge ham under markedsverdi.

Analyse: Kan Real gå tilbake til Mbappe?

Sky Sports News Cave Solhogol på Transfer Show:

“Real vil sannsynligvis øke tilbudet sitt. Jeg har blitt fortalt at PSG vil gjøre det vanskelig å by på 200 200 millioner. Så i løpet av de neste timene, kan Real gå inn igjen og øke tilbudet?

“Det jeg blir fortalt er at Real Madrid kan gå inn igjen – kanskje. Jeg tror ikke de kommer, jeg ble fortalt at de ikke kommer tilbake, men tydeligvis tikker klokken, fristen er i morgen. Jeg tror de vil vurdere det, og de har fortsatt en sjanse til å gå tilbake med et avansert tilbud. PSG vil også sannsynligvis godta tilbudet som allerede ligger på bordet.

“Men den offisielle teorien er at PSG ikke vil godta dette tilbudet for øyeblikket og ikke vil øke tilbudet til Real Madrid.

“Nå er dette situasjonen for Real Madrid – de har satt en frist, de drar nå fordi de er sikre på at de ikke får Mbappe med ingenting neste sommer. Hvis PSG vil si farvel til m 180m, er det deres beslutning.

Bruk Chrome -nettleseren for en mer tilgjengelig videospiller

PSG -spiss og Real Madrid -keeper Kylian Mbappe Gary Cateril fra Strasbourg forbereder seg med sitt franske lag til VM -kvalifiseringskampen mot Bosnia -Hercegovina.



Real Madrid, til tross for at han hadde 10 måneder igjen av kontrakten sin, prøvde å behandle seg selv ordentlig ved å betale spilleren verdien de fortjente, og PSG ignorerte dem i utgangspunktet.

“Når det gjelder spilleren, vil han gå til Madrid. Han vil ikke signere en ny kontrakt med PSG, men som tingene ser ut, har PSG bestemt seg for ikke å svare på tilbudet og beholde Mbappe.

“På kort sikt vil de beholde ham. Men på sikt vil han være en Real Madrid -spiller.”

Følg fristdagen med Sky Sports

Klubbenes forretningstid – vinduet Sommeroverføring stenger kl. 23.00 i Storbritannia tirsdag 31. august i Skottland, og du kan følge hele den siste dagen Sky Sports.

Følg alle de siste utvekslingsnyhetene og ryktene i vårt engasjement Flytting sentral blogg På toppen av det Sky Sports Nettsted og søknad, se Nylige tilbud Og se etter bedre analyse og reaksjon Sky Sports News.