Kylian Mbappé vil ikke bruke opsjonen i kontrakten sin, Paris Saint-Germain vurderer å selge ham!

Paris Saint-Germain-stjernen Kylian Mbappe har fortalt klubben sin at han ikke vil bruke opsjonen på å forlenge sin nåværende kontrakt med ett år. Som sådan kunne han forlate PSG ved slutten av kontrakten i juni 2024, noe som førte til at flere franske mediekilder var nær forhandlingene mandag kveld. Klubben kan bestemme seg for å flytte 24-åringen mot en betydelig kompensasjon til tross for alt.

L’Equipe bemerker at PSG var fast bestemt på å erstatte Mbappe hvis han nektet å forlenge leiekontrakten på Parc des Princes. Mbappé kom fra AS Monaco for €160 millioner i 2018, i en alder av 19, og har blitt den ubestridte stjernen i fransk fotball og en av de beste angriperne på planeten. Forfatteren av tre franske mål i den siste VM-finalen mot Argentina på straffer, signerte en to-års forlengelse i den franske hovedstaden i mai 2022 da han uttrykte ønske om å bli med Real Madrid. Beløpet for denne kontrakten er oppgitt til 282 millioner euro. Med Karim Benzemas avgang til Al-Ittihad Club i Saudi-Arabia, har Madrid ikke blitt utelukket fra å prøve å sikre seg tjenestene til den raske franske spissen, som ble kåret til sesongens franske spiller for fjerde sesong på rad. Ligue 1, for å assosiere ham med en annen stjernespiller med kaotisk og livlig spill, den brasilianske spissen Vinicius Jr.