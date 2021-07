L.L. på Marion Park. Norge åpner mot Birmingham i kamp | Nyheter, sport, jobber

Norge – Michigan Little League er vert for statlige konkurranser i Norwegian Marion Park for 9- og 10-årige All-Stars.

Turneringens 16 lag er delt inn i fire puljer. De to første lagene fra hvert pulje går videre til mesterskapet for eliminering av singler fra mandag.

Norge i pulje B spiller alle kvalifiseringskampene sine på Bracket Field – mot Birmingham fredag ​​klokken 13.30; Lørdag klokka 11 mot South Portage; Og Beach Little League søndag klokka 18:30.

Åttelagsmesterskapet sluttspill vil finne sted over tre dager, med mesterskapskampen som foregår på onsdag klokken 16.

Lagparaden vil finne sted på Norwegian Speedway i dag klokka 17.00, etterfulgt av en omvisning, ferdighetsspill og åpningsseremonier som starter klokken 18 på Marion Park.

Tidsplan for kvalifiserende spill:

Basseng a

Distrikt 7 Sea City

Distrikt 8 Travers City

Distrikt 13 Bedowski

District 16 Decumsey American

Fredag: Marine City vs. Petoski, kl. 10 CLA-feltet

Travers City vs. Decumce American, 15:00 CLA Field

Lørdag: Travers City vs. Bedowski, 12:30 CLA Field

Tecumseh American vs. Marine City, 17:30 CLA Field

Søndag: Bedowski vs. Tekumse American, kl. 10 CLA Field

Travers City vs. Marine City, 15:00 CLA Field

Basseng b

Distrikt 2 Sør Portage

Distrikt 4 Birmingham

Distrikt 10 Norge

Distrikt 12 Beach Little League

Fredag: Birmingham mot Norge, kl. 13.30 Bracket Field

South Portage vs. Beach Little League, 18:30 Bracket Field

Lørdag: Norge vs South Portage, kl 11 Bracket Field

Birmingham vs. Beach Little League, 16:00 Bracket Field

Søndag: Birmingham vs South Portage, 16:00 Bracket Field

Norge vs Beach Little League, 18:30 Bracket Field

Basseng c

Distrikt 3 Jackson sørvest

Distrikt 5 Redford Livonia

District 6 Cross Point Park

Distrikt 9 West LL

Fredag: Western LL vs. Jackson Southwest, kl. 11 Bracket Field

Redford Livonia vs Cross Point Park, 16:00 Bracket Field

Lørdag: Redford Livonia vs Jackson Southwest, 13:30 Bracket Field

Cross Point Park vs. Western LL, 18:30 Bracket Field

Søndag: Redford Livonia vs. Western LL, kl. 11 Bracket Field

Cross Point Park vs. Jackson Southwest, 13:30 Bracket Field

Basseng d

Distrikt 1 Nordøst

Distrikt 11 Marquette

Distrikt 14 Greater Bay

Distrikt 15 skole

Fredag: Marquette vs Northeast, 12:30 CLA Field

Greater Bay vs. School Craft, 17:30 CLA Field

Lørdag: Greater Bay vs. Marquette, kl. 10 CLA Field

School Craft vs. Northeast, 15:00 CLA Field

Søndag: Greater Bay vs. Northeast, 12:30 CLA Field

School Craft vs. Marquette, 17:30 CLA Field