L1: PSG kontrer med en god, uventet seier til Angers

Hovedstadsklubben kunne puste lettet ut på Allianz Riviera i forkant av sammenstøtet mellom den parisiske lederen og hans Lensois-toer på dag 31 lørdag 15. april.

Etter to tap på rad fikk pariserne til slutt tre poeng til tross for store lidelser. Lionel Messis 14. mål for sesongen maskerte ikke fullt ut de defensive manglene til Christophe Galtiers side, reddet av flere redninger fra Gianluigi Donnarumma, og Dantes innsats ble nesten slått tilbake av stangen og stolpen tidlig i andre omgang. .

Sergio Ramos, målscorer (76.), gjorde en «pause» på slutten av kampen.

Etter en turbulent uke – 1-0-tapet mot Lyon, Messis langvarige fravær, Kylian Mbappes sosiale medier – gir seieren litt pusterom.

Med 69 poeng mot 63 i Lens, vil fredagens 2-1-seier over Strasbourg holde Paris minst tre lengder foran Sang-Et eller etter den 31. dagen, selv med tap på Parc des Princes mot denne uventede Dolphin. .

Lily stoppet

I øynene til trener Didier Deschamps har ikke Kylian Mbappe virkelig skinnet i motsetning til nyinternasjonale Kefron Durham. Når det gjelder Renato Sanchez, ble han skadet tidlig i turneringen.

På søndag vil PSG se frem til resultatet i Marseille (3. plass, 60 poeng) på Lorient (20.45). Han har kanskje fokusert litt mindre på lørdagens første møte Angers-Lille (1-0).

Det var verdt det fordi en overraskelse skjedde. Angevins røde lys kunne vinne for første gang siden 18. september, og avsluttet en 21-kampsrekke uten seier. Halid Sabanovic, kampens eneste målscorer, ble fyrt av i det 84. minutt.

I kjølvannet av en organisert gjenghvitvaskingssak denne uken mot eier Syed Chabane, som allerede er tiltalt for grovt seksuelt overgrep, bringer den uventede seieren et lite smil til supportere som allerede forbereder seg på et nesten uunngåelig nedrykk fra ligaen. . 2.

I kampen om Europaplassene stagnerer Lille og Nice begge på 5. og 8. plass før den 30. gjenstår søndag.