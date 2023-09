La Cameleon’s: En fargerik utekveld på Hamibre med 9 DJ-er

Hamibre Youth Club (Neufchâteau) har sitt første utendørsarrangement denne fredagen 8. september kalt La Cameleon’s. Det vi kan skrive er at lokale ungdommer ikke gjør ting halvveis.

Ni DJ-er vil opptre på scenen. En scene som ligger i hjertet av Justice Farm, som ligger ved enden av rue de la Justice i utkanten av landsbyen. Youth Union har allerede slått hardt, med DJ Furax, ART, Robert Falcon og Mondello bare for å nevne de beste faktureringsinnehaverne.

Hvorfor ute? «Vi ble stappet inn i landsbyhuset«, forklarer Matéo Kerger, leder for CDJ. Victims, på vei til suksessen måtte unge mennesker eksportere seg selv utenfor. I følge den annonserte værmeldingen er dette gode nyheter. Det er lettere å stoppe kjøretøyet enn i sentrum, landsby.

Hvorfor La Cameleon’s? «Med henvisning til symbolet på ungdomsforbundet som er en kameleon«, svarer lederen for CDJ. Den forteller oss at det vil selges fluorescerende farget pulver på kvelden og at du kan kaste pulveret som kan vaskes av med vann. Det gir fantastisk utsikt.

Hagefest før kvelden

Som en forhåndsvisning av kvelden åpner hagen klokken 18.00 for hagefest. En mulighet til å ta en aperitiff etter jobb eller med familien i en godmodig atmosfære. Rundt 20-21 blir bordene fjernet for å rydde rommet.

Ungdomsforeningen håper å trekke 1000 til 1500 mennesker. En meget aktiv ungdomsklubb med ca 25 medlemmer i alderen 16 til 25 år fra Hamipre og omegn.

PAF: 8 € i forhåndssalg (www.billetweb.fr/cameleons), 10 € på stedet. Det er gratis adgang til Hagefesten fra kl. 18.00 til 20.00. Har to foodtrucks.