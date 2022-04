La Cantois vant sitt fjerde belgiske trofé på straffer mot Anderlecht.

La Cantois vant sitt fjerde belgiske trofé, og slo Anderlecht på straffe etter en målløs uavgjort 120 minutter senere.

Ettermiddagens første store nyhet var nederlaget i siste liten, bare minutter før kampstart Lawrence Depoter . Det er i endring Roman Bestått I spissen for Gent-angrepet.

Starten av spillet er i favør herrene E Von Hasbrook. I et hjørne Alessio Castro-Montes, Michael Ngadeyu Oppstår i første sone men Hendrik von Chrombroz Avled huden med fingertuppene.

Fem minutter senere svarte Anderlecht veldig bra. Etter en interessant felles aksjon, Joshua Jersey Bytter mot Michael Murillo høyre side. Helpakken blir deretter sentrert på bakkenR. யாரி Versjon Vil avvike over tid. Ingenting å bekymre seg for skjønt. David ROEF Med oppmerksomhet. To korte minutter senere, Lear Reflow Kent prøver en akrobatsykkel ved siden av burene.