La Caravane du rire à Amay: Natacha Amal får henne til å le i et elendig show

I kveld henretter vi, seriens (premature?) tittel reiser spørsmålet om politisk korrekthet, en språktilstand som ikke kan være for kjent, for lett bukker under for vulgaritet med fare for å sjokkere. Fordi ingenting her er elegant eller morsomt. Det virker som et overveid valg av Natasha Amal, som henter sine tykkeste og mest upassende lag fra enkel komedie. Hans egen person bærer også sine byrder i begynnelsen en «Natasha Amal? Eksisterer den fortsatt?«

Kapitalistene i staten hans ønsket å fordømme en selvdømmende klasse for fordelene ved et kvinneshow.Oops Oops«, Skuespillerinnen bruker og misbruker skolegutt-ordspill. Men publikum tar det ikke. I beste fall ser vi henne ler av det absurde i situasjonen.»Den borgerlige har ikke annet å tape enn sin ære«, sier skuespillerinnen. Her er det savnet. Fordi alt gjør vondt i dette showet. Inkludert bildet av skuespillerinnen selv. Champagneglass i hånden, camping en karakter i hennes herlighet høsten, så vi serien. Law Women (2000 til 2009), sier høyt og tydelig alt hun tenker om denne klassen: deres laster, deres særheter, til og med fantasiene deres.

Hun omdøpte seg selv til «Fanny» Ardant, for ikke å glemme alle ripene på veien: menn, arabere, Gud, religion og Fanny Ardant! Det er dette som forteller dristigheten og taktløsheten til en ufiltrert, plutselig ervervet frase. Kan sensitive ører unngå det? Det er opp til hver enkelt å danne seg sin egen mening og gå sin egen vei om nødvendig. «Når det ikke er 1. Mosebok, er det ingen glede», ønsker hun å fremkalle Bibelens første bok. Her var det et pinlig spørsmål … så karikert, en blek kopi av originalen, på grensen til latterlig.