La France en argent sur le relais mixte, Norgesmester OL

Rafales, piocher og turer er målet

Dette reléet blander et utmerkede telt for en skanner som er ujevn og des rebondissements en permanence. Rafales, ballongene av piocher, pensjonisten på skiene og turene i den siste quizen ble endret, den fremste kurset i skiskyting des JO en offset skue usikker. Disse betalingene er kallenavnet mitt for den mest populære veksleren, som er en av de mest ettertraktede passasjene i verden.