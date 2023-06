La Gantoise gjør en om-ansikt økonomisk

Sacha Tavolieri har delt en oppdatering om Gent Clubs oppkjøpsfil via sin Twitter-profil. De siste ukene skal en gruppe amerikanske investorer ha vist interesse for Kelamco-arenaen. Belgiske gründere ser også ut til å ha presentert seg. Foreløpig er det sistnevnte som er i pole position.

Diskusjonene ser imidlertid ut til å være fortsatt i det utforskende stadiet. Ivan De Witte og Michel Louwagie eier i dag 40 % av aksjene. Presidenten mener det er på tide å overlate klubben, men kun til folk som vil tjene Kents beste. Dette vil favorisere belgiske kandidater.

🚨💰🔵 Det rørte seg på siden #KAagent! Vi jobber hardt for å avslutte budsjettåret 22/23 i balanse… og med god grunn! ⤵️

Til tross for en gruppes interesse, holder nå belgieren 🇧🇪 tauet for en mulig redning av La Contois! pic.twitter.com/mSubT8sx4Z

— Sacha Tavolieri (@sachatvolieri) 22. juni 2023