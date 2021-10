La Gantoise Partisan vant i Beograd og scoret ni av ni

Den første sjansen kommer i det 16. minutt. Georgie Sakvedatse Venstresiden er overfylt og sender et fint kryss i bakken men Laurent Depoter Han klarte ikke å designe skuddet sitt. Serberne svarte på få minutterDet er for sent for oss Mest Korsskudd Ricardo Gomez Shepherd innlegget av Sinan Pollat.

Den resterende halvdelen er preget av frustrasjon og hovedsakelig mangel på intensitet. CDette gjenspeiles i statistikken ettersom ingen lag kan lage den minste streik i en 45 minutters kamp.

Andre omgang begynner med en oppfølger til første omgang. Velholdt, Sakvedatse Sender en ball til tribunen. Et par minutter senere, Nå Zdjelar, Finne ut I det lille rektangelet sikter du mot motsatt posisjon og kopierer Gent-parallellen.

Klokken slår gjennom det første skuddet mot målet Vadis Men streiken var ikke akkurat å bekymre seg for Alexander Popovic. Et par minutter senere, Mattis Samois Samle en ball til høyre og send den til et kryss Millimeter Til lederen Sven Tannkjøtt Buffalo-kontroller.

Dette målet frigjør menn Hein Von Hasbrook. Mens vi spiller, Vadis Han får et farlig frispark når han går inn i feltet, men den serbiske keeperen tipper banen. Etter noen sekunder skaper Belgia-laget nok en stor mulighet Men den serbiske hjemmemannen utmerket seg igjen ved å jage et skudd Nurio Fortuna.

Gantois nøyde seg med å klare seg mot et serbisk lag som ikke engang siktet til et slag i det 90. minutt. Til tross for høystreiken fraIgor Wujasik Som krasjet i tverrliggeren fire minutter senere.

Takket være denne suksessen leder Buffaloes bare i Nine og B-gruppen. Skillevegg. Flora (Estland) og Anartose (Kypros) Gjør ferdig kyllingen.

