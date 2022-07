La Libre i digital versjon: nyt en forbedret PDF-opplevelse

Siden tirsdag 12. juli har våre abonnenter nytt godt av en bedre opplevelse i å lese digitalavisen. PDF tilbyr nå mer interaktive og dynamiske funksjoner. Hva er fordelene?

– Den digitale avisen kan selvsagt fortsatt leses i PDF i samme konfigurasjon som papirversjonen, men den gir også muligheten til å lese artiklene én etter én utenfor modellen.

– Denne nye versjonen gir større lesekomfort takket være kontrollen av skriftstørrelsen som er laget etter mål.

– Har du det travelt og har bare tid til å bla gjennom sidene? Fest artiklene som interesserer deg og finn dem når du vil gjennom fanen «Mitt innhold».

– Du kan nå søke etter nøkkelord for å finne innhold.

– PDF-en er tilgjengelig når som helst, selv offline, fra kl.

– Du har 30 dager med filer og tilgang til tillegg.

I Journal+-applikasjonen eller gjennom vår aviskiosk: prosedyren som skal følges

Hvordan dra nytte av denne nye opplevelsen?

1. Hvis du ser på PDF-en på datamaskin, PC eller Mac, vennligst ikke endre vanene dine, det nye formatet vil bli presentert for deg direkte ved å klikke «Stamme» på vår side

2. Hvis du leser den digitale avisen på en smarttelefon eller et nettbrett fra vår La Libre Journal+-applikasjon, trenger du bare å oppdatere den (gjennom Google Play Store hvis du er på Android eller Apple App Store hvis du er på iOS) for å få tilgang til avisen din. I tilfelle problemer, avinstallering/installering av «La Libre Journal+»-appen vår vil sikre at du drar nytte av den nye leseopplevelsen. Ikke glem å logge på igjen med identifikatorene for abonnentkontoen din. Hvis du glemmer passordet ditt, klikk på «Jeg har glemt passordet mitt» og følg den angitte prosedyren.

For andre spørsmål vennligst sjekk våre vanlige spørsmål eller kontakt vår kundeservice, som alltid står til din disposisjon på 02/744.44.44.

God lesning!