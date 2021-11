La Liga – Sergio Aguero har ikke vært tilgjengelig på lenge etter å ha fått et hjerteinfarkt

resolutt, Sergio Aguero Han har vært forbannet helt siden han forlot koffertene i Barcelona. Uten lengre tid enn forventet på grunn av uventet leggskade, Argentina fikk endelig sin store debut for katalanerne i midten av oktober. Dessverre for ham har han vært suspendert i lang tid igjen siden Blacrana mandag annonserte at han skulle stå på sidelinjen. Om tre måneder.

Hans fravær etter hans uventede utgang fra forrige lørdags kamp mot Alaves gjorde at han følte seg engstelig for å puste i denne kampen. Etter å ha ligget på gulvet i lange sekunder og kommet til bevissthet, ble han til slutt overført. Skanninger etter kamp avslørte hjertearytmi. Så Barசாa må klare seg uten spissen sin i tre måneder.