«La oss bli knust som insekter, ellers har ingenting å si»: Mystisk ny død blant russiske eliter

Ifølge den russiske nyhetskanalen Zvezd ble det i dag utført en obduksjon for å avsløre dødsårsaken.

Roman Super, en russisk journalist som flyktet fra landet sitt i fjor, sa på Telegram at han snakket med Kucherenko etter at invasjonen av Ukraina begynte. Politikeren skal ha kritisert Russlands handlinger og rådet Roman Super til å forlate landet. «Redd livet ditt og familien din. Reiser snart. Du kan ikke forestille deg hvor mye grusomheter som skjer i landet vårt. Om et år vil du ikke gjenkjenne Russland. «Det var den riktige avgjørelsen å forlate,» sa han.

«Det russiske militæret har kjempet for å håndheve disiplin i sine rekker fra begynnelsen, og disse problemene har bare blitt verre.»

Ifølge journalisten ønsket også Pyotr Kucherenko å unnslippe krigen, men det var for sent for ham. «De tar passene våre. Ingen ville ha en russisk viseminister etter denne fascistiske invasjonen», ville han ha beklaget. «Vi er alle holdt som gisler. Ingen kan si noe. Ellers blir vi knust som insekter».

Med dette nye mistenkelige dødsfallet i den russiske eliten, skal nesten 35 personer ha mistet livet under mystiske omstendigheter.