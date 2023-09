«La oss stoppe hykleriet»: Jonathan Cohen snakker for første gang på «LOL: Who Laughs, Quits»-kontroversen

I april i fjor sendte den franske komikeren Blanche Gardin en Et åpent brev til Amazon-sjef Jeff Bezos. I brevet sitt avslo han en invitasjon til å delta i showet «LOL: Who Crys, Come Out», tilgjengelig på Amazon Prime. Men skuespillerinnen brukte muligheten til å angripe de betydelige avgiftene som ble tilbudt deltakerne i showet. Han fordømte selskapets praksis og anklaget den for å være fraværende Betaler ikke nok skatt i Frankrike.

Flere tidligere deltakere svarte på Blanche Gardin:Ahmad Silla, Virginie Ephra Og Adèle Exarchopoulos. Jonathan Cohen, stadig klokere, svarte nylig på skuespillerinnens kommentarer til magasinet Télérama. «Hun er ikke en hvit due», en skuespiller fra «Dégeulasse»: LOL: ler, fordøyer ikke Blanche Cordins ord For Jonathan Cohen, sistnevnte «Blanche innrømmer at det er sannhet i Cardins tale. Likevel påpeker han noen inkonsekvenser i skuespillerinnens tilnærming. Spesielt brukte han en internettgigant, Facebook, for å spre budskapet sitt, men han brukte definitivt en smarttelefon.av et upåklagelig merke» Gjør det. Skuespilleren fortsetter: «La oss stoppe hykleriet, vi må alle forholde oss til disse store gruppene. Foruten offentlig tjeneste, hva er 100 % feilfritt? Ingen dramatikk har blitt filmet ennå, noe som setter mange mennesker i arbeid, teknikerne jobber sin tid, erklærer skuespilleren. V.S«Dette er sannheten jeg vil se, ellers ville jeg begrenset meg i arbeidet mitt.» Faktisk har skuespilleren, som for tiden spiller i Amazons franske komedie «Centinelle», samarbeidet med strømmeplattformer ved flere anledninger.