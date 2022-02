La réduction de la TVA sur l’électricité est reportée

Pour des raisons techniques et d’organisation, la baisse de la TVA ne sera concrète que pour les acomptes qui seront facturés ou portés en compte aux clients à partir du 1er april 2022.







Par Belga

Publisert 4.02.2022 kl. 18:33



Le conseil des ministres a formellement validé vendredi les mesures de soutien destinées à alléger la facture énergétique des ménages, conformément à l’accord intervenu en “kern” dans la nuit de lundi à mardi. L’ensemble du compromis a été traduit en avant-projets de loi, à present transmis au Conseil d’État pour avis.







Ces avant-projets angår notamment la diminution de la TVA sur l’électricité anheng quatre mois à partir du 1er mars. Néanmoins, pour des raisons-teknikker og d’organisation interne des opérateurs bekymringer, .

Dès l’annonce de l’accord au sein de la Vivaldi, les fournisseurs d’énergie avaient dit crindre de ne pas parvenir à appliquer la baisse de la TVA sur l’électricité d’ici mars. « Cela sera très, très, très difficile », avait estimé la fédération des entreprises électriques et gazières (Febeg).

Le conseil des ministres a par ailleurs approuvé un projet d’arrêté royal relatif au prefinancement de la mise en œuvre du tarif social pour la catégorie BIM aux fournisseurs de gaz et d’électricité, pour le premier trimestre 2022.

Le gouvernement and également validé le mini tax shift porté par le ministre des Finances Vincent Van Peteghem. Celui-ci porte sur la réduction de la cotisation spéciale de sécurité sociale, la réforme de la dispense partielle de versement du précompte professionnel, l’introduction de la taxe sur l’embarquement pour les vols passagers et l’augmentation des accises surle . Le relèvement de la limite salariale supérieure du bonus à l’emploi an aussi été validé.