La Table Roberti, restauranten som snart vinner sin første stjerne

Leter du etter en eksklusiv restaurant i en sjarmerende atmosfære? Ikke lete lenger, vi har funnet den perfekte adressen for deg. Ligger i Chaumont-Gistoux, 30 minutter fra Bruxelles, åpnet bordet Roberti i andre havner i 2019. I retning og retning Fourneaux er vi tilbake med Denis Roberti, en erfaren kokk som jobber med mer enn 40 kokker på hotellet. Karrieren hans. Han er veldig nøye og en perfeksjonist, og lager en ny meny hver måned som fremhever sesongbaserte råvarer med sørlandsk inspirert mat og selvfølgelig belgisk gastronomi.

Stedet alene er allerede verdt en omvei. Restauranten ligger i et meget rolig og grønt område, og har en flott og stor treterrasse, ispedd hage og svømmebasseng. Utenfor ser vi også en imponerende grilling, hvor kokken elsker å prøve nye tilberedningsmetoder. I tillegg til bordene har terrassen et lite salongområde, hvor kvelden kan starte med en av de mange ginene på menyen. Når mørket faller på, blir stedet enda mer pittoresk takket være de små lysene her og der.

Innvendig oppdager vi et velutstyrt og svært moderne restaurantrom. Nedenfor vil de mer nysgjerrige kunne observere kokken i arbeid. På veggene, mørke farger, opplyst av noen få innslag av hvitt, som overraskende skaper en veldig harmonisk og varm enhet. Bordene er laget etter mål, så de har den perfekte høyden, høyere enn et vanlig bord, men lavere enn et barbord, samt en bredere enn vanlig bredde for gjestenes komfort. Serviset, på en gang rå og delikat, er håndlaget og unikt, etter å ha blitt skapt av den belgiske kunstneren Sophie Coffin.

Hva spiser vi?

La oss nå komme i gang, hva med mat spør du kanskje? Vel, du blir kanskje ikke skuffet siden Denis Roberti tilbyr en unik meny hver kveld, tenkt som fire (€68), fem (€75) eller seks (€83) retter. Under besøket vårt hadde vi muligheten til å smake på stekte blåskjell, tartatouille, tunge fylt med tomater og laks, blekksprut akkompagnert av en kapers, ansjos og peppersaus, vaktel pyntet med trøfler, og til slutt avsluttet vi med et kremfat. Mørk sjokoladeis med 75 % kakao, med crumble, karamellkule og stekte fiken. Bare ved å lese disse få linjene, er vi sikre på at munnen din allerede får vann. Smakene utfordrer smaksløkene, krydderne er livlige samtidig som de er perfekt balanserte og presentasjonen er upåklagelig. Alt er selvfølgelig hjemmelaget, det sier seg selv. Så mange overraskende egenskaper når du vet at kokken alene serverer et tjuetalls gjester. For å følge dette måltidet er det mulig å velge en vinpakke designet av en profesjonell sommelier, hvis priser varierer fra 35 til 48 euro. Ultra-premium viner som tar oss med på en reise: Østerrike, Italia, Frankrike…

Kort sagt så feilfri i våre øyne at vi ikke ville bli overrasket om Table Roberti arver en stjerne i årene som kommer. Ifølge kokken, som er ivrig etter å lære mer om sin verden, skal restauranten hans flytte til et romsligere sted, men fortsatt i samme område. Uten mål? Gi en mer oppslukende kundeopplevelse. Vi gleder oss allerede!

For å reservere bord, Det er her det skjer.