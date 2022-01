Laboratorieaper som utnyttet en trafikkulykke for å rømme fra en lastebil ble funnet og avlivet

Tre laboratorieaper som utnyttet en trafikkulykke for å rømme fra en lastebil på vei til det nordøstlige USA, ble funnet og avlivet lørdag, sa lokale tjenestemenn.

En lastebil som fraktet rundt 100 krabber som spiste makrell kolliderte med en søppelbil fredag ​​ettermiddag nær Danville, en liten by i sentrale Pennsylvania.

Flere aper “rømte fra ulykkesstedet og forsvant i nærheten”, tvitret lokalt politi og oppfordret folk til ikke å nærme seg dyrene.

Lørdag kveld meldte politiet om funn av 100 aper. Men lokale medier siterte amerikanske helsemyndigheter som sa at tre av dem burde avlives.

Lokale tjenestemenn forklarte ikke hvorfor dyrene ble drept.

Lørdag morgen la Pennsylvania-politiet ut et bilde som viser en ape som sitter i et tre og stirrer på den med en lommelykt. Ifølge TV-kanalen WNEP omringet politiet dyret og hørte deretter skudd.

Krabbespisende araer, også kjent som langhalede araer, kan få opptil 10 000 dollar. The New York Times rapporterer at disse apene, som er svært vanlige i Sørøst-Asia, er mye brukt i forskning på cowpea-vaksiner. De kan leve opptil 30 år i fangenskap.