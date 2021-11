Lady Gagas sjokk over House of Gucci

Med En stjerne ble født, I tillegg til sangens Oscar, vant Lady Gaga sin første nominasjon som skuespiller. Som en anerkjennelse for hans forsikring til mange for hans forklaring, i House of Gucci, Patrizia Reggiani ble dømt i 1998 for å ha medvirket til drapet på sin eksmann Maurizio Gucci.

«Jeg la hele livet mitt i denne rollenForklarer i et intervju med Hollywood Reporter. Da jeg ble angrepet, ung kvinne, følte jeg meg forlatt og fanget av menneskene jeg elsket, og jeg aksepterte all smerten jeg følte fordi jeg ikke kunne komme meg ut av den verden jeg ønsket. Jeg tok all denne smerten og ga den til henne.

Ordene som beskriver det. “I en scene kastet jeg et tent lys over rommet. Salma Hayek fikk nesten et hjerteinfarkt. Jeg kollapset akkurat som Patricia.” Ridley Scott var bekymret for hvilken innvirkning denne karakteren kunne ha på helsen hans. Ridley sa: Jeg vil ikke at du skal bli opprørt, svarte jeg: det er allerede over, jeg har gjort dette uansett, så jeg kan gi deg det bedre, svarte han: Vel, la det gå, aldri gjør det selv igjen. “

Og for å konkludere: “Du bør aldri slå mannen hennes. Men min kjære, gratulerer til alle kvinnene som prøver å leve og regne i en manns verden.” Blir å finne på kino 24. november.