Lærdom å lære av New Bees moralske fiasko

Feilen til NewB, som mister banklisensen (og går mot en mulig avvikling, eller i det minste en kraftig reduksjon i aktiviteter), bringer oss tilbake sin andel av noe bitre lærdommer.

Visjonen og intensjonene til denne «etiske og bærekraftige» banken var svært attraktive: Enda mer enn noen annen sektor må finansverdenen endre seg.

Hvis vi ønsker å påvirke systemet, er det nødvendig å grundig endre programmet som driver finansiell utveksling. Jeg registrerte meg for et slikt behov, jeg tegnet NewB-aksjer (men jeg åpnet ingen konto der, som mange andre…).

Etter to år med utsetting og eksperimentering, må vi konstatere at sausen ikke tar, eller ennå ikke har tatt … Det er ikke snakk om fordømmelse uten nyansering: en bank som ønsker å være dydig er forpliktet til å binde seg til restriksjoner som ikke påvirker deres tradisjonelle motparter; Konkurransedyktig terreng er ikke likt.

Dermed møter vi gründere og prosjekter med en Hvorfor Så sterkt: et dypt ønske om å forandre en verden de ikke lenger kan akseptere.

Selv om jeg respekterer en slik forpliktelse til formål, har jeg en tendens til å være mindre en bærekraftig ressurs. Selvfølgelig foretrekker jeg et arrangement der du drikker byvann enn plastflaskevann, men jeg vil ikke nedverdige megafonen, ta en flaske i hånden …

Det er veldig vanskelig å endre enheten fra innsiden … Mer hvis du tror at det vil være bra for henne å fortsette å jobbe og tilby visse tjenester. De som avviser systemet som helhet, er kanskje ikke klar over i hvilken grad store jobber som skoler, sykehus, offentlig transport er tillatt…

Vi trenger selskaper som beveger seg mot en «bedre verden», men for å gjøre det er det viktig at de er bærekraftige og ikke perfekte.