Lærer i bueskyting ansatt i medisinsk arkiv i Norge

En norsk domstol beordret fredag ​​at forfatteren av et dødelig bueskytingsangrep i Norge skal innbringes for medisinsk behandling på grunn av økende spørsmål om hans psykiske helse.

Dommer Ann Mikelsen har bestemt at Espen Andersen Bråthen blir varetektsfengslet i fire uker og de to første blir varetektsfengslet.

Den mistenkte, 37 år gamle dansken, er i tvil om sin psykiske tilstand og straffansvar. Intensifisering Islamist og tilsto å ha drept fem personer og såret tre onsdag i Kongsberg, sørøst i landet der han bor.

Advokat Ann Iron Swan Mathiasen har tidligere uttalt at varetektsfengslingen hans skal skje ved en medisinsk institusjon.

– Etter helsevurderingen hans torsdag kveld, ble han tatt hånd om av helsevesenet, sa han til AFP fredag.

Prathan startet en psykiatrisk vurdering torsdag for å avgjøre om han kunne holdes strafferettslig ansvarlig for handlingene sine. Funnene forventes å ta flere måneder.

Advokaten hans, Frederick Newman, sier til avisen VG at «dette tyder på at alt ikke er på rett plass» i hodet til den mistenkte. “En fullstendig rettsmedisinsk vurdering vil avklare ting.”

Dommerens avgjørelse fredag ​​ble tatt etter en forenklet prosedyre uten at den mistenkte møtte opp, da Dane hadde samtykket i å varetektsfengsle ham på forhånd.

Hvis angrepene var et tegn på en “terrorhandling” ville ikke myndighetene utelukke hypotesen om galskap.

– Det er ingen tvil om at denne handlingen uttrykkelig sier at det kan ha vært en terrorhandling, men det er nå viktig at fremdriften i etterforskningen og motivene til den mistenkte blir avklart.

«Han har gått frem og tilbake i helsevesenet en stund», sa han uten ytterligere detaljer.

“Vi er sårbare. Politi eller etterretning kan hjelpe oss, men i bunn og grunn er lavkonjunkturen i lokalsamfunnene,” sa den nystiftede statsministeren Jonas Kahr til butikken AFP, og lovet å støtte folket i Kansberg i hele Norge.

Hos justisministeren deponerte han blomster og lys i nærheten av åstedet.

Pradhan, som tidligere har blitt erklært ekstremist, konverterte til islam for noen år siden og innrømmet under rettssaken at han utførte angrepet, spesielt med pil og bue.

– Han fortalte oss hvorfor han gjorde det, men på dette tidspunktet kan han ikke si noe til offentligheten om hans intensjoner, sa advokaten til AFP torsdag.

Nabo “ødelagt”

Den mistenkte er «kjent» av PST, som er hovedansvarlig for terrorbekjempelse i Norge, men det er gitt noen detaljer.

– Tidligere var det frykt knyttet til intensivering, sier politibetjent Ole Fredroop Saverut. Denne frykten var der i 2020 og før, og var et resultat av politiets forfølgelse, sa han.

Pradhan har ifølge norske medier vært gjenstand for to rettsavgjørelser tidligere: Han ble utestengt fra å besøke foreldrene etter å ha truet med å drepe sin far i fjor og dømt i 2012 for tyveri og hasjkjøp.

Han fant også en video fra 2017 hvor han ytrer en selvsikker karrieretruende tone.

På egen hånd drepte Praton ifølge politiet fire kvinner på 50 og 70 år og flere menn flere steder i Kongsberg, en liten by med en historie på rundt 25.000 mennesker, rundt 80 kilometer vest for Oslo.

Den nye norske statsministeren Jonas Kar Store er ventet til denne sjokkerende byen i løpet av dagen. Blomster og lys ble plassert på åstedet for flere forbrytelser.

75 år gamle pensjonerte Sweeney Westot vandrer i gatene i Hitecotta, hvor naboene og vennene hans ble drept i hjemmet deres.

“Jeg er helt knust. Jeg kommer aldri over det,” sa han til AFP.

Anonym, en nabo beskrev Pradhan som en venn. “Aldri et smil, ingen ansiktsuttrykk” og “alltid alene,” sa han til AFP.

Mange planlagte islamske angrep i Norge har blitt hindret tidligere.

Men landet har sørget over to høyreekstreme angrep det siste tiåret, særlig den 22. juli 2011 av Anders Behring Breivik (77 drept).

Se videoen