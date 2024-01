Lærere utdannet seg til å bruke videospill i timene

Nei, nei, du drømmer ikke! For tiden trener lærere for å lære å bruke videospill som undervisningsmateriell… «Jeg spiller Zelda», forklarer Nicolas Genreith, lærer i geografi og historie. «Målet er å lage en leksjon om landskapsobservasjon for ungdomsskoleelever.»

Så det er veldig alvorlig. Det handler ikke om å spille for fornøyelsens skyld, men om å bruke videospillet, samt en portefølje av dokumenter eller tekster, for å støtte kurset. «Målet er at konsollen eller PC-en skal være i klasserommet, i hendene på elevene, og at leksjonen skal gis gjennom videospillet,» forklarer François Hardy, trener og hjelpelærer ved Haute Charlemagne-skolen.

For å gjøre dette må lærerne forestille seg hvordan videospillet kan integreres i kurset. For historie- eller geografitimer kan historiske spill brukes, for eksempel rollespill (rollespill) eller ledelsesspill. De historiske replay-mulighetene til videospill kan være verdifulle. Ikke bare for å motivere elevene, men også for å hjelpe dem å innse hvordan for eksempel gamle byer var.

For Nicolas Genreith vil det å vekke elevenes nysgjerrighet være en av de store utfordringene med undervisning i fremtiden. «Fargebilder tar fem minutter, men elevene blir fort slitne. Og med den nye fortreffelighetspakten må vi finne måter å motivere dem på. Videospill er en av inngangsdørene, men ikke den eneste.»

Et nytt verktøy er derfor til tjeneste for lærerne, men som krever mye forberedelsesarbeid, for å kjenne spillet spesielt, samt en viss investering fra skolens side, for å anskaffe konsollene.