Laeticia Hallyday ga ut sin nye frisyre, som ikke gledet Internett-brukere, hun tar en seriøs avgjørelse (bilde)

Et kutt som gjør internettbrukere høye!

Det er nesten fem år siden Johnny Hallyday gikk bort. Siden den gang fortsetter Laetitia å opprettholde hukommelsen hans, med en utstilling spesielt dedikert til rockeren og som skal oppdages i Brussel, Belgia, fra 20. desember 2022.

Laeticia Hallyday er veldig aktiv i sosiale nettverk. Han avduket også sin splitter nye hårklipp. Vi vil se henne sammen med datteren Joy og Laetitias livslange venn, «Top Chef»-dommer Hélène Taros.







Nettbrukere har moderat berømmet hennes nye utseende. «Ærlig talt, jeg hadde vanskelig for å gjenkjenne det den gangen», «Nye tenner, estetisk medisin: pass på! Vi begynner å kjenne deg igjen nå», «Disse nye tannfinerene er ikke veldig pene… beklager», » Hvite og veldig fremtredende finer , For et sløsing! Vi gratulerer ikke tannkirurgen», «Ugjenkjennelig Letizia, bedre før», «Ingen vakre nye funksjoner, og så matcher det ikke ansiktet hennes hvis hun vil», kan du les hva Télé-Loisirs rapporterte?

Vi sier «kunne» fordi siden den gang har kommentarene blitt deaktivert under Laeticia Hallydays publisering. En veldig seriøs måte å stille rykter på!