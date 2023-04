LAGER OVERALT: Her er de mulige scenariene på den siste dagen av Pro League

Gjør deg komfortabel denne søndagen klokken 18.30. Best av alt, skaff deg en kalkulator: Åtte av de ni kampene som spilles samtidig i Jubiler Pro League kan fortsatt påvirke sluttspillet og nedrykk.

Genk, som reiser til Charleroi, og Union SG, som reiser til Cordridge, skal kjempe om førsteplassen på den klassiske etappen. Mer enn bare en ærestittel, for vinneren er garantert europeisk. For å ta førsteplassen fra limburgerne, må unionistene vinne, mens Genk taper. Med uavgjort ville Vranckens menn faktisk hatt en ettmålsledelse i deres favør (+41 mot for øyeblikket +27).

På den annen side, hvis Racing, Union SG og Antwerpen allerede har sikret sin plass i Champions Playoffs, er det fortsatt én billett å dele ut og det er tre friere: La Contois som vil være vert for Oostende, Club Brugge vil gå til Eupen og Louvain er fikset. Rouches må stole på feil fra Buffaloes og Blauw en Zwart for å håpe å ende på topp 4 i siste liten. For øyeblikket er Kent én seier foran Brooks, mens Ruches er ett poeng bak.

De uheldige kan i det minste trøste seg med Europa-sluttspillet. De kommer nødvendigvis med Westerlo. Opprykksiden er bare tre poeng foran Charleroi og Cercle. Men Groen en Zwart, som reiser til Zulte Waregem, kan ikke lenger overta dem i stillingen basert på antall seire (det første kriteriet som skal tas i betraktning i tilfelle poenglikhet).

Så det er en annen plass å spille for i topp 8. Bortsett fra Karolos (8.) og Cercle (9.), kan Anderlecht (10.) og OH Leuven (11.) forlenge sesongen ytterligere. Det kreves en mer populær kombinasjon av omstendigheter for å kvalifisere som Louvainister eller Anderlechtois. Mens de krysser fingrene for at alle tre av deres rivaler mister fjær, bør de ta overhånden mot ruches først. Mauves vil ønske Mechelen velkommen med en plikt til å pålegge seg selv, mens Charleroi eller Cercle håper å vinne.

I kappløpet om å opprettholde, sies det masse for Seraiing og Oostende. Men ved å vinne på Eupen denne helgen, gjenopplivet Zulte Waregem håpet om å overleve. For å redde seg selv, må Essevee (som er ett poeng og en seier bak Eupen) slå Cercle og Pandas håper å ikke slå Club Brugge.

