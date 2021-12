Lagerkollapsen tok livet av 83 mennesker, inkludert seks

Minst seks mennesker er drept etter at et e-handelsselskaps Amazon-lager kollapset i en orkan som rammet Sentral- og Sør-Amerika, sa en brannsjef i Illinois lørdag.

Brannsjefen i byen, som har en befolkning på 25.000, presiserte også at redningsaksjonen ble avsluttet på ettermiddagen og nå har ført til redningsaksjoner.

“Vi har identifisert 45 ansatte som forlot bygningen, som ble fraktet til et lokalt sykehus for behandling og seks som døde.Det fortalte James Whiteford på en pressekonferanse.

Kunngjøringen vekker frykt for at antallet nedganger kan forverres innen tre dager etter at operasjonen er forlenget.

Mye av taket på Amazon-lageret ble revet ned, mens en av veggene kollapset inn i bygningen.

“Vi er dypt triste over nyheten om at medlemmer av Amazon-familien vår har omkommet i en storm i Edwardsville.Amazon talskvinne Kelly Nandell sa.

“Vi fortsetter å gi støtte til våre ansatte og kollegaer i området“, bemerket hun.

Det midlertidige dødstallet fra orkanen har nå steget til minst 83 i fem amerikanske delstater.