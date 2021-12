Laglon, en 14 måneder gammel, har traumatisk håravfallssyndrom: “Det er veldig sjeldent og det er ikke mye informasjon om det.”

14 måneder gamle Laglon-modeller lider av en sjelden tilstand, Hair Syndrome, som bare rammer 100 mennesker over hele verden.

Laglon Samples, 14, med rett hvitt hår … Gutten lider av en sjelden form for Uncombable Hair Syndrome. Da han var 5 måneder gammel begynte moren Caitlin å lure. “De var rette, glatte og uklare. Fordi de hele tiden presser på, legger de seg aldri ned. Mange som ser dette kaller det “baby chick”.Hun fortalte Mir.

En dag får hun en melding fra en fremmed som har sett et bilde av sønnen hennes og spør om han lider av tilfeldig hårsyndrom. “Siden denne sykdommen er svært sjelden, anbefalte vår barnelege oss til en hudlege som spesialiserer seg på pediatri. De tok prøver av håret hennes og ringte oss noen uker senere for å bekrefte at det var hennes syndrom. Legen hans har bare sett én de siste 19 årene.“

Caitlin og mannen hennes Caleb forsto ikke hvordan sønnen deres kunne ha sykdommen. “Det er ikke lett å høre at sønnen din har en genetisk tilstand, spesielt siden det er svært sjeldent og det ikke er mye informasjon om det. Men jeg lærte så mye jeg kunne og ble med i et dedikert team med andre foreldre rundt om i verden. Jeg ble mer og mer takknemlig uten frykt for å se hvor unik Laclon var.“

Heldigvis er sykdommen relativt mild. Men gutten lider av alvorlig eksem forbundet med det. Men han har det bra.

Laglon er ofte iøynefallende, og mens de fleste er medfølende, får foreldre noen ganger tilbakemeldinger.Gjennomsnittlig, frekk, erting“Det er deres”Å knuse hjertet“.De ønsker å lære oss å være glade i Laglons forskjell.”Håret hennes er veldig gøy og vi feirer det. Jeg vil at han skal være stolt av forskjellene sine og det som gjør ham unik. Det burde alle gjøre.“