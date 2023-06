Lake BLV: Oppdage «nykommere» i restaurering av Jenval Lake

Opprettet i fjor sommer, Food Address BLV Lake En flying start på nok en flott sesong! Denne vakre plassen er unnfanget av tre venner med ulike erfaringer som DJ-er, restauratører, mixologer som har fest i blodet, og ønsker å være «alle sammen». Selv om restauranten ikke er direkte knyttet til Jenvalsjøen, drar den nytte av et stort basseng og den omkringliggende naturen for å forbedre den store terrassen.

Åpent torsdag til søndag for lunsj og middag, BLV Lake er det perfekte stedet for brunsj og fingermat, DJ-kvelder og sprø cocktailer i denne frodige setting! Og selvfølgelig catering: det er dette tilbudet vi besøkte siden i alle fall.

En stor trestang er installert i midten av terrassen beskyttet av store uttrekkbare lerreter. «Bartendere» opptrer der og lager originale cocktailer live.

Menyen er ment å spises og deles. Det vil si at du kan gå dit og ta en «liten ting» på farten. For vår del prøvde vi den stekte calamarien med sin tartarsaus. Ganske raus og deilig å dele med to eller tre. Men reker og scampi, burrata, parmaskinke…

Til å begynne med, uten dikkedarer, gjør vi klassikerne: carpaccio, reker og/eller ostekroketter… vi anbefaler blandede kroketter! Til hovedretten kommer sjefene også med konsensusforslag som Truffle Pasta, Pure Fillet, Chicken Supreme, Prepared American og BLV Lake «Rendezvous»! Under en klokke kan du finne en kylling eller cheeseburger, stekte reker eller den berømte tomahawken (biffribbe) for to deksler. For dette siste vakreste kjøttet kan du gå dit med lukkede øyne: ubestridelig biffkvalitet, perfekt matlaging, intens smak …

Den berømte tomahawken! © DR

Vel, vi skal ikke lyve for hverandre, prisene virker litt høye selv for Jenval Lake. BW. Til 80 euro for to (red.anm.: veldig dyrt à la carte) må du legge til kostnaden for tilbehøret (frites…), salat og saus. Så tilby en «ekstra kostnad» på 25 euro mer eller mindre for to… Til slutt, den andre ulempen er at serviceteamet er veldig vennlige og dedikerte, men veldig unge. For ikke å glemme dobbeltbestillingen av en flaske vin à la carte, men for abonnenter som ikke har en kjeller. Saumur Champinis tredjevalg viste seg imidlertid å være strålende! Ikke (mye) angret på den siden.

Adressen er verdt en omvei for sin beliggenhet og posisjon vendt mot Jenwal Lake. Et flott sted å nippe til husets cocktailer, ta en matbit i brasseriestil og se solnedgangen langs vannkanten. Så Instagrammable!

Praktisk informasjon

Åpen:

Torsdag kveld og fredag ​​kveld: 18.30 til 23.00.

Lørdag og søndag: 15.00 og 18.30 til 23.00 – Ettermiddag (15.00 til 18.00): Terom og forfriskninger à la carte

Kommer snart: Onsdagskvelder for after-work med DJ (fingermat og tallerkener å dele)

BLV Lake – Meerlan, 227 – 3090 Overijse – T +32 (0) 493 18 58 91 – www.blvlake.be