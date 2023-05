Lakers og Celtics på randen av ydmykelse: På vei mot historiske sluttspill i NBA?

På en annen konferanse, Lebron James Og hans Lakers ser spesielt hjelpeløse ut på deres side. Presset til sine grenser av et overraskende Denver-lag, tar de en 3-0 ledelse uten å gi den en touch.

Det første spillet, kontroversielt, men vunnet av Nuggets (132-126), satte tonen for serien. De to neste sementerte bare den klare dominansen til Colorado-franchisen. Lebron James Og Anthony Davis, koblet til vekselstrøm, kan kjempe, men de kan ikke. Så nært og så langt på samme tid.

Igjen, æren går til Denver, som feilaktig ble oppført som et «lett» vanlig sesonglag som var mer sannsynlig å kollapse i sluttspillet. Det er ikke slik det er. Takket være Nikola Jokic på nåde (gjennomsnittlig 27 poeng, 15 returer, 11 assists), en Jamal Murray i skytemodus (gjennomsnittlig 35 poeng!) og generelt en perfekt harmonisk kombinasjon. Den lille skyggesoldaten kjenner sin rolle.

I skrivende stund kunne ikke situasjonen vært klarere: Boston og Los Angeles, to av de mest suksessrike franchisene i historien, er ett nederlag unna en strålende eliminering. To konferansefinaler har aldri skjedd i NBAs historie. Det er sjelden å se et lag komme tilbake etter tre tap. Kelter og Angelenos vet hva annet de skal gjøre. Ikke tynn på oppdrag. Spesielt når fienden din ser ut til å ha ondsinnet glede i å plage deg…