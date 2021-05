Lakseviruset oppsto først i Atlanterhavet, f.Kr. Spres fra gårder til villaks: studie

Vitenskap, helse og teknologi

Biskin orthovirus (PRV) assosiert med nyre- og leverskader hos chinook-laks – ny genetisk analyse utgitt i dag avslører at den fortsetter å spre seg mellom lakseanlegg med åpen nett og vill juvenil chinook-laks i British Columbia-farvann Vitenskapelige fremskritt.

En felles studie av University of British Columbia (UPC) og Strategic Salmon Health Initiative (SSHI) – et joint venture mellom Fisheries and Oceans Canada (DFO), Genom Kimu og Pacific Salmon Foundation – om opprinnelsen til PRV i Atlanterhavet. Viruset er nå allestedsnærværende

Det viser også at vill chinook laks er mer sannsynlig å bli smittet med PRV, som er nær lakseoppdrett, noe som tyder på at gårder overfører viruset til vill laks.

Den genetiske sekvensen av virus fra oppdrettsanlegg og villfisk indikerer også spredningen mellom oppdrettsanlegg og villaks.

“Både våre genetiske og epidemiologiske metoder kom til den samme konklusjonen uavhengig, og lakseoppdrett fungerer gjennom PRV-overføring og multiplikasjon,” sa Dr. Gideon Mordecai, en viroe-økolog og Liber Ero-kollega med UBC Science, UBC Medicine-forsker, som ledet studien. . “Vi er sikre på funnene våre fordi de separate linjene med uavhengige bevis peker på det samme svaret.”

Sekvensen med 86 PRV-gener hjalp forskere med å spore historien om fremveksten av PRV i British Columbia. De anslår at PRV-avstamningen i Nordøst-Stillehavet er forskjellig fra PRV i Atlanterhavet for rundt 30 år siden. Innføringen av PRV til BC og den ville stillehavslaksepidemien er relativt nylig, sammenfallende med utviklingen av lakseoppdrett i provinsen – ikke før de første forsøkene på å introdusere atlantisk laks i regionen som begynte i 1874.

“Hvor PRV først kom fra, er det forvirring om det overføres mellom oppdrettslaks og villaks, og hvordan forskjellige arv av viruset forårsaker alvorlighetsgraden av sykdommen,” sa Dr. Mordecai. “Den genetiske sekvensen av denne studien indikerer tydelig at PRV ikke tilhører BC-vann – den har sin opprinnelse i Atlanterhavet og har spredt seg over hele verden gjennom lakseoppdrett.”

Denne studien fremhever akvakulturens rolle i å introdusere nye patogener til nye regioner, som deretter spres til vill fisk, og kombinerer ekspertisen til to seniorforfattere, Dr. Christy Miller, DFO Scientist og UBC Evolutionary Genetics Professor Jeffrey Joy. Den demonstrerer verdien av genetikk i overvåking av viruspatogener som påvirker vitale fiskeressurser og demonstrerer hvordan analysemetoder avledet fra infeksjon av humane virus kan tilpasses og brukes til å beskytte villakspopulasjoner.

Videre analyse av PRV-gener generert av studien antyder at det har vært en økning i antall PRV-infeksjoner i BC de siste tiårene. Dette funnet samsvarer med regional vekst i lakseoppdrett og høyere virusinfeksjon i lakseoppdrett.

“Det er relevant at vi finner ut at PRV sprer seg mellom oppdretts- og villaks, og nylige felt- og laboratoriestudier som viser PRV-avstamning i BC kan ha forårsaket sykdommen i både Stillehavs- og Atlanterhavslaks,” sier Dr. Mordecai.

En fersk norsk studie har funnet at isolering av det kanadiske viruset forårsaker hjertesår hos atlantisk laks. Det viktigste for Stillehavets økosystem, er PRV assosiert med en annen sykdom i chinook laks, der blodceller degenererer og fører til nyre- og leverskade. Disse strider mot DFOs vurdering om at PRV ikke er et sykdomsmiddel.

“Studien vår bekrefter behovet for en varsom tilnærming til å håndtere lakseoppdrett i BC,” sier Dr. Andrew Batman, forskningsredaktør for Pacific Salmon Foundation. “Spesielt PRV-funn krever et skifte fra åpen lakseoppdrett til jordbruksteknologi, som ikke tillater overføring av sykdom mellom oppdretts- og villaks, og beskytter den ville stillehavslaksen fra BC fra alvorlig fare i denne prosessen. “

Intervjusspråk: Engelsk