Lamberis, gass- og strømleverandøren i Liege, har blitt Total Energy

Han sier ikke lenger Lamberis, men Total Energy … Gass- og strømleverandøren Liege skiftet navn i slutten av måneden. Lampiris ble grunnlagt i 2003 og har basert sin markedsføring på produksjon av grønn og innenlandsk elektrisitet. I 2016 solgte grunnleggerne, Bruno Finanzi, den nåværende eieren av Standard, og Bruno Vanderschueren selskapet sitt til oljekonsernet Total. Lièges energileverandør står for 19 % av markedet i Brussel, 15 % av gassen, 13 % av elektrisiteten distribuert i Wallonia og mindre enn 10 % i Flandern. I dag har Lampreys valgt å adoptere navnet til det franske multinasjonale.

For kunder og ansatte endres ingenting bortsett fra logoen

Siden begynnelsen av måneden har Lampiris-kunder mottatt en melding som ber dem endre navnet på energileverandøren sin: TotalEnergies Power & Gas Belgium har blitt. “For deg, bortsett fra slagordet, endres ingenting” forsikrer kureren. Rundt 200 personer jobber på Lampiris i Liège-regionen. På forbundssiden i Liege er vi noe smigret. «Ingenting endres for de ansatte heller», forsikrer representanten.

Grønn og lokal energi garantert?

Det er fortsatt en endring av merkevareimage for dette navnet. Å erstatte det grønne og lokale fornybare energimerket med et multinasjonalt oljeselskap er overraskende. I 2016, da Lampiris ble kjøpt opp av Total, forlot noen kunder og ansatte Lampiris i navnet til sine miljøverdier. I dag minner Total sine kunder om at de kan garantere grønn og lokal elektrisitet takket være vindenergi fra Rentel Park produsert utenfor kysten av Zeebrugge. Dette er. Men i en fersk studie ble den samme oljegruppen beskyldt for å undervurdere dens innvirkning på klimaendringene. TotalEnergies, som i dag prøver å forbedre sitt grønne image.