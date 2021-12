Lambert Wilson sparket fra Greenpeace etter å ha kritisert Florence Forresti ved Caesars

I 2020 vakte Caesars-festivalen oppsikt for å navngi Roman Polanskis film “J’accuse”, mens regissøren ble anklaget for seksuell trakassering. Denne versjonen ble presentert av komikeren Florence Forresti, som aldri gikk glipp av å kaste gjentatte pigger mot regissøren. Men da Roman Polanski vant Cæsar-prisen for beste regissør den kvelden, bestemte skuespillerinnen seg for å forlate rommet sammen med flere andre skuespillerinner.

Hvis seremonien hadde forårsaket kontrovers, ville posisjonen inntatt av Florence Forresti ha irritert Lambert Wilson. Etter arrangementet sa skuespilleren at han var sint på France Info. “Dette gir ingen mening. Hvis du føler at Polanski tar feil i nominasjonen, kommer vi ikke og drar midt under seremonien (…) Våg å provosere en regissør inn i disse vilkårene … Dessuten, hva lærer vi av livene til disse menneskene sammenlignet med storheten i Polanskis myte? Hvem er de? De er små!”

Hvis ikke Lambert Wilson hadde posisjonert seg til fordel for regissøren, ville ikke ordene hans gått Greenpeace i øynene. Faktisk hadde skuespilleren vært en ivrig tilhenger av forbundet i 20 år, men ønsket å takke ham etter striden. “Jeg presenterte om Cæsar-seremonien og spesielt hvordan og hvorfor det skjedde Florence Forresti har en mastergrad Om Polanski. Og effekt, Jeg ble sparket fra Greenpeace“, forklarte han i pakkenPå den ene siden Denne tirsdagen 21. desember.

“Jeg hadde jobbet som aktivist i 20 år (…) Jeg var faktisk talsmann for Greenpeace, og da jeg avslørte at Polanski så ut til å støtte saken, var det ikke slik, og jeg ble sparket to dager senere uten videre. . Lovlig handling“, Som skuespilleren beklaget, er han fortsatt veldig påvirket av denne utkastelsen.