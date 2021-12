Lamborghini Aventador-erstatningen overrasket i testen!

Det er ingen hvile for bilspotterne: så snart en nyhet peker mot tuppen av kamuflasjen, er de der for å forevige den. Det er erstatningen for den italienske superbilen Lamborghini Aventador, som denne gangen er fjernet av våre fotografer og ja silhuetten fremkaller uunngåelig en Lamborghini V12, kan vi forvente store endringer i utseende.

Dørvinduene ser litt høyere ut på prototypen, mens Formen på dørene (som alltid ser ut til å åpne vertikalt) er også omarbeidet. Speilene er også mer stiliserte og fikseringen er lavere. Til tross for den tykke kamuflasjen kan vi også observere Lavere luftinntak, mens den overhengende karosserilinjen også trekker bakskjermene. Det er akterdallørene der vi kan se den mest synlige endringen: eksosene etterlater ingen tvil om tilstedeværelsen av en stor blokk under panseret!

En hybrid V12 eller ingenting

De to enorme sekskantkanyler skjuler faktisk fire runde enderør sjenerøst størrelse, mens ensemblet står veldig høyt, noe som antyder en aggressiv diffusor. En reell forandring sammenlignet med Aventador, hvorav kun fortroppen SVJ- og Ultimae-versjonene hadde rett til høystilte eksos. Det lover i alle fall godt for mekanikken, som må være en V12 plug-in hybrid hvis vi skal tro uttalelsene til administrerende direktør for merket Stephan Winkelmann. Det er fortsatt for tidlig å si hva bilens kraft vil være, dens elektriske rekkevidde eller til og med prisen, når vi ikke en gang vet navnet! Men vi bør lære mer i de kommende månedene, når italieneren vil være mindre hard.