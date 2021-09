Landes eksterne formue: Oppdatering fra september 2021

Dette innlegget er oppdatert med data fra slutten av 2020 for Nations External Wealth Database [Excel download], som samler inn data om eksterne krav og forpliktelser til økonomier rundt om i verden. Databasen er beskrevet mer detaljert i en serie papirer (Lane og Melici Ferretti 2001Og 2007Og 2018) og i en medfølgende publikasjon. Dataene er årlige for perioden 1970-2020 og dekker 212 land og territorier, pluss eurosonen og Eastern Caribbean Currency Union (ECCU). Dataoppdateringen for 2020 er for tiden tilgjengelig for 153 økonomier (pluss eurosonen og ECCU), inkludert de 60 største økonomiene og 92 av de 100 største økonomiene.[1] Dataene vil bli oppdatert med jevne mellomrom. 2020 -oppdateringen av hele prøven vil bli fullført i slutten av 2021.

I løpet av 2020, som var preget av den dypeste – om enn korte – lavkonjunkturen som har vært registrert i fredstid, fortsatte de fleste kreditorlandene å ha overskudd på betalingsbalansen, og de fleste skyldnerland hadde underskudd på betalingsbalansen. Foruten dybden i lavkonjunkturen, har to viktige sjokk påvirket balansen i betalingsbalansen: det kraftige fallet i oljeprisen og kollapsen i internasjonale reiser. Som et resultat opplevde eksportører av olje- og reiselivstjenester generelt en forverring i betalingsbalansen, med importører av disse tjenestene på den andre siden av hovedboka.

Med alt annet holdt konstant, har en nedgang i BNP en tendens til å øke størrelsen på kreditorer og skyldners posisjoner som andel av BNP. Kreditor- og debitorposisjoner endres også av to ytterligere årsaker: (1) netto nytt utlån eller lån som økonomier foretar seg i løpet av året (der balansen i brukskontoen generelt er en god proxy, og (2) svingninger i eiendelspriser (for eksempel bytte) renter, aksjekurser og renter) som endrer verdien av de utestående kravene og forpliktelsene.

Det mest bemerkelsesverdige trekket ved eiendelskursutviklingen i 2020 var stigningen i globale aksjekurser (14 prosent mellom slutten av 2019 og slutten av 2020, ifølge Morgan Stanley Capital International aksjemarkedsindeks) og spesielt amerikanske aksjekurser (19 prosent for MSCI mellomstor og stor indeks).).[2] Høyere globale aksjekurser forbedrer de “lange” landenes nettoposisjoner i egenkapitalinstrumenter (investering i porteføljeaktier så vel som utenlandske direkte investeringer, hvis sistnevnte måles til markedspriser). Gode ​​eksempler er land med svært store SWF -er: for eksempel Norge, hvis netto beholdning av offshore -egenkapitalinstrumenter oversteg 800 milliarder dollar i 2019 (mer enn 200 prosent av BNP), så disse nettobeholdningene med ytterligere 140 milliarder dollar i 2020, noe som ga en betydelig økning i netto internasjonale investeringer. Det samme gjelder Gulf -land som Kuwait og De forente arabiske emirater. I kontrast vil nettoposisjonen til land med “korte” egenkapitalinstrumenter forverres.[3] Figur 1 illustrerer dette punktet tydelig, som viser for land med BNP større enn 300 milliarder dollar, hvordan endringer i kreditorer og debitorers posisjon i 2020 forholder seg til posisjonen til netto egenkapital for året før.[4]

Selv om ubalansen i betalingsbalansen har gått ned det siste tiåret, har globale kreditor- og debitorposisjoner fortsatt å ekspandere, noe som gjenspeiler det faktum at store kreditorland (som Tyskland og Japan) fortsatte å kjøre store overskudd i betalingsbalansen, mens store debitorland (som f.eks. USA) land) som står overfor et underskudd på betalingsbalansen.[5] Figur 2 gir en visuell oppsummering av utviklingen av kreditor- og debitorstillinger i store land og regioner det siste tiåret. USA er den desidert største netto skyldneren i absolutte tal – og utgjorde mer enn halvparten av globale netto skyldnere ved utgangen av 2020. Andre skyldnerområder inkluderer noen avanserte europeiske økonomier (en gruppe som inkluderer Frankrike, Hellas, Italia, Portugal og Spania) samt markedsregioner som vokser frem, for eksempel fremvoksende Asia (unntatt Kina) og fremvoksende Latin -Amerika og Europa (unntatt Russland).

Hovedkreditorene er en gruppe av avanserte europeiske økonomier, inkludert Tyskland, Nederland, Norge, Sveits og andre. store oljeeksportører (Midtøsten og Russland); Japan; Andre avanserte asiatiske økonomier (Hong Kong, Korea, Macau, Singapore og Taiwan) og Kina. Mens den totale størrelsen på kreditor- og debitorstillinger har utvidet seg det siste tiåret, er økningen i 2020 spesielt betydelig. Dette skyldtes tre faktorer som ble nevnt tidligere: nedgangen i globalt BNP, ubalanser i betalingsbalansen og store verdivurderingsgevinster fra land med store netto eierandeler i utlandet (som inkluderer store oljeeksportører, avanserte europeiske kreditorland og avanserte asiatiske økonomier), med tilsvarende tap i verdsettelsen for skyldnerland som opplever rask oppgang i innenlandske aksjekurser, for eksempel USA.

[1] Land som mangler data fra 2020 er stort sett i Afrika og Midtøsten, i tillegg til små offshoresentre og øyene i Stillehavet. De største er Oman og Venezuela.

[2] Markedsverdien av eksterne eiendeler og gjeld påvirkes også av endringer i renter og valutakurser.

[3] Høyere verdivurderinger av innenlandske aksjekurser betyr en økning i verdien av innenlands finansiell formue – en forverring av netto ekstern posisjon reflekterer bare det faktum at noen av gevinstene skyldes at ikke -hjemmehørende holder innenlandske aksjer.

[4] For USA, et land der nettoposisjonen i egenkapitalinstrumenter var nær likevekt ved utgangen av 2019, har den sterkere oppgangen i innenlandske aksjekurser sammenlignet med aksjekurser andre steder ført til en betydelig forverring av USAs eksterne posisjon. Stater, som dokumentert i Millesi Ferretti, 2021.

[5] For en diskusjon om globale ubalanser og endringer i netto eksterne posisjoner i 2020 for store økonomier, se IMF -rapporten 2021 Ekstern sektorrapport.

