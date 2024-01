«Landsbybutikker vil ikke eksistere om ti år»: for få uavhengige klesbutikker gir overskudd | Økonomi

Etijahat-magasinet så på balansene for 2022 basert på kontantstrøm. «Dette er mengden kontanter som gjenstår ved slutten av regnskapsåret, etter å ha betalt alle gebyrer, inkludert lånegebyrer og skatter,» forklarer Pascal Flesch, analytiker ved Trends Business Information. «Det gir et bilde av den reelle lønnsomheten til selskapet. Med dette beløpet kan traderen investere, vokse eller kanskje dele ut utbytte.

Ifølge analytikeren må et selskap generere minst €20 000 kontantstrøm per ansatt for å ha god økonomisk helse. Ifølge Trends-data nådde imidlertid bare 898 av 3518 selskaper som begjærte seg konkurs denne terskelen. «Derfor oppnår en fjerdedel av selskapene gode fortjenestemarginer,» ifølge Trends.