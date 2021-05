Landsmessig rapport for 2020

Storbritannia 11. mai 2021

RAK Petroleum PLC, et Oslo-børsnotert olje- og gassinvesteringsselskap, ga i dag ut sin Associated Country-wise rapport for 2020.

For flere spørsmål, kontakt:

Kevin Toner administrerende direktør RAK Petroleum PLC.

E-post: kevin.toner@rakpetroleum.uk

Om RAK Petroleum PLC

RAK Petroleum PLC er et børsnotert olje- og gassinvesteringsselskap i Oslo etablert som et aksjeselskap i henhold til lovene i England og Wales. De største reservene er 44,94 prosent i DNO ASA og 33,33 prosent i Foxstraat International LTC, eid av Montoil Enterprises, LLC. DNO ASA er en norsk olje- og gassoperatør med base i Midtøsten og Nordsjøen. DNO ble grunnlagt i 1971 og er notert på Oslo Børs. DNO eier aksjer i maritime og maritime lisenser på forskjellige stadier av forskning, utvikling og produksjon i Kurdistan-regionen i Irak, Norge, Storbritannia, Nederland, Irland og Yemen. Foxstrad International LTC er et privat selskap basert i Vest-Afrika med en primær interesse på 27,27% og opererer på Black CI-27 offshore code de Ivor.

Denne informasjonen er underlagt opplysningskrav i henhold til obligasjonshandelloven § 5-12.

