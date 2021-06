Lånet sikrer gjenvinningsanleggets avtale

Selskapet som designer, produserer og driver våte prosesseringsanlegg og utstyr for bygging og gjenvinning ble det første til å bruke en statlig støttet eksportfinansieringstjeneste.

Cookstown-baserte CDE Global brukte en fil Standard kjøperlånegaranti Levert av UK Export Finance, regjeringens eksportkredittbyrå.

Gjennom denne ruten var CDE i stand til å sikre en kontrakt på flere millioner pund for å utvide produksjonskapasiteten ved kiselbruddet i Oueslatia, Tunisia, da det ikke var noe kommersielt lån tilgjengelig for markedet.

UKEF-garantier kan dekke opptil 85% av kontraktsverdien mellom £ 1 million og £ 30 millioner.

CDE-sjef Mark Jennings sa: “UKEFs finansielle anlegg for dette nye prosjektet, et annet prosessanlegg for kiselsand for våre kunder Sabri Group, er et løft for vår virksomhet, samtidig som vi opprettholder tekniske produksjonsroller, og tilgang til finansiering sikrer at våre kunder kan fortsette å investere i de beste løsningene for å hjelpe dem å vokse. ”

Selskapet arbeider spesifikt med anlegg og riving avfallshåndteringsanlegg og har overlevert det de sier er verdens største anlegg – i stand til å behandle 300 tonn per time – i Stavanger, Norge (bildet).