Stavanger, Norge Likevekt planlegger å utforske egyptiske ørnemuligheter i Midt -Norge innen utgangen av august, ifølge partner Longboat Energy.

Brønnen bør bores gjennom halvt nedsenkbar av Seadrill West Hercules, Målretting mot gjennomsnittlige futureskilder på 103 MMboe, opp ned til 208 MMboe.

Hovedrisikoen er knyttet til kvaliteten / tykkelsen på reservoaret.

Piercing varer opptil fire uker. Hvis det lykkes, lav CO 2 Blandingsgassen kan leveres til det nærliggende Equinox-opererte gsgard-komplekset.

Den egyptiske ørnen er et øvre kritt-turbidittspill innenfor et regionalt grafen som ligger på Halton-Dunna-terrassen. Muligheten for en sterk AVO-anomali lik andre andre krittfunn i nærheten gjort av Hades oppfinnelse og Longboat-ledergruppen (Solberg, Rodriguez, D-Rex) har blitt mindre, tidligere med farao petroleum.

Dette er den første av syv brønner som Longboat forventer å delta i det maritime Norge i løpet av de neste 18 månedene.

Neste, i midten av september, Cyphem Semisub Beetle8 Et Jurassic Play i Hammerfest -bassenget ved Barentshavet skal gjennombore veihodet. En forretningsinnovasjon vil være 30 km tilbakeslagsavstand til Goliath Field Infrastructure.

30.07.2021