Långivere må kanskje gjøre ytterligere avsetninger hvis Vodafone Idea ikke klarer å skaffe kapital innen 30. juni

New Delhi: Bankene kan være nødt til å foreta tilleggsavsetninger for lånene sine til tapsgivende Vodafone Idea (Vi) hvis teleoperatøren ikke klarer å skaffe ny kapital innen utgangen av juni Økonomiske tider Nevnt i rapporten, med henvisning til tjenestemenn fra to banker.

Det skal bemerkes her at flere långivere i mars kvartal omskrev avsetninger for det sjette lånet etter at selskapet forsikret långivere om at det ville skaffe nye midler innen utgangen av juni. Nå, sier de, kan omskriving av dommer være et forhastet grep.

“Vi hentet tilbake avsetninger i mars-kvartalet etter at ledelsen hevdet at det var i endelige samtaler med investorer som ville injisere penger i selskapet. Flere måneder senere er dette fortsatt bare en fjern drøm,” siterte avisen en leder ved en av de store långivere som å si. “Mens de klarerte fordringene i tide, bør vi vurdere å ta akselererte avsetninger hvis kredittkvaliteten forverres.”

I september i fjor sa Vi at det ville skaffe 25 000 kroner for å dekke driftskostnadene og betale lovbestemte avgifter. Nå har teleoperatøren bare en måned til å hente minst en del – nesten 1 milliard dollar – av målet om 25 000 kroner.

“Siden september i fjor har selskapet planlagt å skaffe midler, men det har ikke kommet til rette. Publikasjonen siterer en annen ikke-navngitt långiver som sier:” Vår bekymring er at dette kan bli forsinket ytterligere. ”

Å skaffe ny kapital er viktig for Vi å gjøre opp kommende fordringer og investere i infrastruktur, ellers vil konkurrenter sakte bevege seg bort fra abonnentene.

State Bank of India, Punjab National Bank, IndusInd Bank, Yes Bank, IDFC First Bank, ICICI Bank og HDFC Bank er blant de store långiverne til Vi.

I følge Business Daily har Vi holdt innsamlingssamtaler med potensielle investorer som et konsortium ledet av Oak Hill, amerikanske private equity-selskaper, inkludert KKR, sammen med Canada Pension Plan Investment Board, Caisse de Dépôt et Placement du Québec og statspensjonen. fond norsk. min verden. Diskusjonene har ennå ikke lyktes.

Morselskaper Aditya Birla Group og Vodafone Group holder fast ved sin holdning om ikke å injisere nye aksjer, og blir Indias eneste teleoperatør i privat sektor som taper, og mister raskt abonnenter til konkurrenter.

Sjette mens han rapporterte inntjeningen i tredje kvartal, sa han at lånene som forfaller etter 12 måneder utgjorde Rs 8,691,9 crore per 31. desember 2020.

Det sa, “Garantiene for Rs.1,371,6 crore vil utløpe i løpet av de neste tolv månedene, og Rs.872.7 crore av ekstra sikkerhet vil bli gitt.”

Resultatene for fjerde kvartal forventes i juni. På fredag ​​stengte Vi-aksjene 2,96% høyere til Rs 8,70 per aksje.