Langrenn | Beijing 2022: En felles forlis av Norge i skiathlon for menn | Nordic Mac | # 1 skiskyting

Langrenn: Nordmenn utenfor scenen

Fire år siden, Langrenn for menn ved OL i Pyongyang 2018 er som en drøm for Skythlon Norge. Med suksess Simon Hexstot Krueger Før Martin Johnson Sandby Og Hans Christer HollandDen fire år lange rivaliseringen om det skandinaviske riket åpnet virkelig på best mulig måte.

Men denne søndagen Ingenting skjedde som planlagt I bakkene til Langrennssenteret Zhangjikov (Kina). Etter startenIvo NiskanenBlir tett fulgt Alexander Bolsunov, Fremtidig olympisk mesterHelt i begynnelsen av løpet, Nordmennene klarte ikke å reagere. Verre, Sjur Roethe Måtte slippe etter tiende kilometer.

«Russland beseiret oss i denne skiathlonen»

Jakthund Og Coleburg Kunne ikke komme tilbake senere Ivo Niskanen Ferdig for bronsemedalje og utenfor scenen. «Det var en veldig tøff innsats, forklarte den andre G.V. Etter ankomst. Det er vanskelig å se noen sterkere enn oss. ⁇

Paul Golberg (NOR), Hans Christer Holland (NOR) – Modica / NordicFocus

Johannes Hossflot GleboSom avslappet innsatsen de siste kilometerne, Rangert førtiende Det er fortsatt to dager igjen til sprintløp. «Dette er ikke en scene han så for seg», mener han logisk Frederick AucklandKonsulent for N.R.K.. «Jeg tror ikke vi kommer så langt,» sa han. Chandi veske I luften Oppdagelse. Vi må innrømme at Russland beseiret oss i denne skiathlonen. ⁇

«Det har vi rett og slett fått beskjed om Peter Northak Jr. Til TV2. Vi kommer ikke til å vinne noen fjerntliggende titler på årets leker, fordi Bolzunov vil være mest favoritt i den individuelle og massestarten. Lykke til til andre med å slå ham. ⁇

